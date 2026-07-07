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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMughal Era Markets: मुगल काल में कैसे होते थे शॉपिंग मॉल, सारे सामान खरीदने के लिए किन शहरों में लगते थे बड़े बाजार?

Mughal Era Markets: मुगल काल में कैसे होते थे शॉपिंग मॉल, सारे सामान खरीदने के लिए किन शहरों में लगते थे बड़े बाजार?

Mughal Era Markets: मुगल काल में भले ही आज के जैसे शॉपिंग मॉल ना हो लेकिन उस समय काफी बड़े और शानदार बाजार लगते थे. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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  • मुगल काल में सुनियोजित ढके बाज़ार व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे।
  • दिल्ली के छट्टा चौक और चांदनी चौक मशहूर व्यापारिक अड्डे थे।
  • आगरा, सूरत, अहमदाबाद, लाहौर भी बड़े व्यापारिक केंद्र रहे।
  • विलासिता, मसाले, वस्त्र, आयातित वस्तुएँ विश्वभर में बेची जाती थीं।

Mughal Era Markets: आधुनिक शॉपिंग मॉल के अस्तित्व में आने से काफी पहले मुगल साम्राज्य में सुनियोजित ढके हुए बाजार थे. यहां व्यापारी विलासिता के सामान, कपड़ा, मसाले और इंपोर्टेड उत्पाद बेचते थे. इस तरह के बाजार कमर्शियल केंद्र के रूप में काम करते थे और पूरे भारत और विदेशों से व्यापारियों को आकर्षित करते थे. इनमें सबसे मशहूर बाजार दिल्ली के लाल किले के अंदर छट्टा चौक है. इसे मीना बाजार भी कहा जाता है.

छट्टा चौक 

17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा बनाया गया छट्टा चौक पेशावर के एक ढके हुए बाजार से प्रेरित था. इसमें गुंबददार छत वाला दो मंजिला मेहराबदार गलियारा है जो आज के बंद शॉपिंग मॉल की तरह ही आगंतुकों को धूप और बारिश से बचाता है. 

बाजार मुख्य रूप से शाही परिवार की जरूरतों को पूरा करता था और रेशम, मखमल, कीमती रत्न, इत्र और जरी जरदोजी आइटम जैसे लक्जरी उत्पाद बेचता था. इसके नियोजित डिजाइन और स्थायी दुकानों ने इसे अपने समय के सबसे शानदार बाजारों में से एक बना दिया. 

दिल्ली मुगल साम्राज्य का दिल 

मुगल काल के दौरान शाहजहानाबाद साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा. जहांआरा बेगम दोबारा बनवाया गया चांदनी चौक इस जगह के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक बन गया. इसके केंद्र से होकर बहने वाली एक नहर रात में चांदनी को रिफ्लेक्ट करती थी. इससे बाजार को इसका नाम मिला. बाजार के अलग-अलग वर्गों ने अलग-अलग उत्पादों में महारत हासिल की और दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया.

मुगल काल के दौरान स्थापित एक और मशहूर बाजार खारी बावली था. यह एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार बना हुआ है. यह मसाले, जड़ी बूटी और सूखे मेवों के लिए जाना जाता था. जामा मस्जिद के नजदीक स्थित खास बाजार और नखास में रोजमर्रा के सामान के साथ-साथ घोड़ों और गुलामों का भी कारोबार होता था. 

आगरा विलासितापूर्ण व्यापार का केंद्र 

अकबर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान आगरा एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ. शहर के बाजारों में फारस और मिडिल ईस्ट से आयातित कालीन, रेशम और कीमती रत्न बेचे जाते थे. शाही महिलाओं के लिए आगरा किले के अंदर एक खास मीना बाजार का भी आयोजन किया गया था. 

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सूरत और अहमदाबाद ने भारत को वैश्विक व्यापार से जोड़ा 

मुगल बंदरगाह शहर सूरत साम्राज्य के सबसे बड़े कमर्शियल केंद्र में से एक था. साथ ही इसे मक्का के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था. इसके बाजारों में समुद्री व्यापार मार्ग के रास्ते से लाए गए भारतीय मलमल और मसाले के साथ यूरोपीय शराब और अफ्रीकी हाथी दांत जैसे आयातित सामान भी मौजूद थे.

अहमदाबाद ने रेशम, सूती के कपड़े और जरी के काम के व्यापार के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में मशहूरियत हासिल की.

लाहौर, मुल्तान और बंगाल बड़े व्यापारिक केंद्र 

लाहौर उस समय मुगल उप राजधानी था और रेशम मार्ग के जरिये से मध्य एशिया से लाए गए घोड़ों, शॉल, सूखे मेवे और हथियारों के बाजारों के लिए मशहूर था. मुल्तान सूती कपड़े और कृषि उपज के व्यापार के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा. साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में ढाका और मुर्शिदाबाद बंगाल के बड़े कमर्शियल केंद्र थे. ढाका की विश्व प्रसिद्ध मलमल, रेशम, कपास और चावल के साथ, भारत के अलग-अलग हिस्सों और विदेशों में निर्यात की जाती थी.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 01:16 PM (IST)
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