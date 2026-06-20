मंत्री गिरीश महाजन की लड़की के साथ आपत्तिजनक AI फोटो वायरल, साइबर थाने में केस दर्ज

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश महाजन की एक लड़की के साथ कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें शुक्रवार (19 जून) को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया. इस बीच, यह शक जताए जाने के बाद कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है.

संबंधित तस्वीरों को फर्जी और बदनाम करने के मकसद से फैलाने के आरोप में जलगांव के साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. इस बीच, मंत्री महाजन ने खुद कहा है कि वह जल्द ही इस बारे में डिटेल में खुलासा करेंगे. फिलहाल आपत्तिजनक फोटो के मामले पर हंगामा मचा हुआ है.

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से मंत्री गिरीश महाजन की तस्वीरें बनाकर या उससे छेड़छाड़ करके एक फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक और बदनाम करने वाला पोस्ट सर्कुलेट किया गया था. इस मामले में मिली शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की धारा 356, 3(5) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 (C) और 67 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट सर्कुलेट करने वाले लोगों की तलाश का काम चल रहा है. इसके अलावा, साइबर पुलिस डिजिटल सबूत इकट्ठा कर रही है, और पोस्ट के असली सोर्स, इसे बनाने वाले व्यक्ति और फैलाने वाले नेटवर्क की जांच की जा रही है. इस मामले की जांच पुलिस इंस्पेक्टर सतीश गोरडे की देखरेख में चल रही है.

वायरल तस्वीरों को लेकर गरमाई सियासत

इस बीच विवादित तस्वीर को लेकर राज्य का राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है. देखा गया कि विरोधी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संबंधित तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और मंत्री महाजन की आलोचना की. इस वजह से इस मामले के पॉलिटिकल असर भी सामने आने लगे हैं. मंत्री गिरीश महाजन ने भी बताया है कि उन्होंने इस बारे में पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई है.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है. मीडिया से बातचीत करते हुए महाजन ने कहा कि जांच से सच सामने आएगा और इस मामले के पीछे के सभी फैक्ट्स सामने आएंगे. उन्होंने यह भी साफ किया है कि जांच पूरी होने के बाद वह इस बारे में डिटेल में जानकारी देंगे.

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