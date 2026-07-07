गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम

Why You Should Drink Water Slowly: पानी पीना एक साधारण आदत है, लेकिन इसे कैसे पिया जाता है, इसका असर शरीर पर गहरा पड़ता है. धीरे-धीरे पानी पीने से पाचन बेहतर होता है और पेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता. वहीं जल्दबाजी में एक साथ पानी पी लेने से शरीर को उसे संभालने में समय लगता है. असल में डाइजेशन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है. जब हम पानी को घूंट-घूंट करके पीते हैं, तो वह लार के साथ मिलकर धीरे-धीरे नीचे जाता है. इससे पेट पहले से तैयार रहता है और खाना आसानी से पचने लगता है.

एकबार में ज्यादा पानी पीने से क्या होती है दिक्कत?

जब पानी एक ही बार में ज्यादा मात्रा में पिया जाता है, तो शरीर को अचानक उसे संभालना पड़ता है. इससे पाचन की लय थोड़ी बिगड़ सकती है. ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट भी बताती है कि शरीर पानी को धीरे-धीरे लेने पर बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है. डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता के अनुसार, धीरे-धीरे पानी पीने से यह शरीर में अच्छी तरह घुलता है और पाचन में मदद करता है. वहीं बहुत तेजी से पानी पीने पर कुछ समय के लिए पेट में भारीपन या असहजता महसूस हो सकती है.

इसे भी पढ़ें-Explained: मुंबई में तरबूज तो झारखंड में गोलगप्पे खाने से मौत! किन खानों से होती फूड पॉइजनिंग, आखिर खाएं क्या?

धीरे- धीरे पानी पीने के फायदे

धीरे-धीरे पानी पीने का एक फायदा यह भी है कि शरीर का संतुलन बना रहता है. पेट को एकदम से ज्यादा मात्रा नहीं मिलती, जिससे पाचन रस ठीक तरह से काम करते रहते हैं. इससे कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती. हालांकि कुछ स्थितियों में जल्दी पानी पीना जरूरी हो सकता है, जैसे तेज गर्मी या ज्यादा मेहनत के बाद. लेकिन रोजमर्रा की आदत के रूप में यह तरीका सही नहीं माना जाता. खासकर खाना खाते समय ज्यादा पानी पीने से पाचन धीमा हो सकता है.

पानी पीने की टाइमिंग भी है जरूरी

एक बात यह भी है कि पानी पीने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका तरीका. बेहतर है कि दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, खाने के बीच में घूंट लें और एक बार में ज्यादा मात्रा लेने से बचें. शरीर की जरूरत को समझकर ही पानी पीना सबसे सही तरीका है, जिससे पाचन और सेहत दोनों बेहतर रहते हैं. पानी पीने का तरीका छोटा बदलाव जरूर है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है. धीरे-धीरे पानी पीने की आदत न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे दिन शरीर को हल्का और संतुलित महसूस कराती है.

इसे भी पढ़ें-Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator