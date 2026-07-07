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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRight Way To Drink Water: गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम

Right Way To Drink Water: गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम

Drinking Water During Meals: जब पानी एक ही बार में ज्यादा मात्रा में पिया जाता है, तो शरीर को अचानक उसे संभालना पड़ता है. इससे पाचन की लय थोड़ी बिगड़ सकती है. एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 07 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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Why You Should Drink Water Slowly: पानी पीना एक साधारण आदत है, लेकिन इसे कैसे पिया जाता है, इसका असर शरीर पर गहरा पड़ता है.  धीरे-धीरे पानी पीने से पाचन बेहतर होता है और पेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता.  वहीं जल्दबाजी में एक साथ पानी पी लेने से शरीर को उसे संभालने में समय लगता है. असल में डाइजेशन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है. जब हम पानी को घूंट-घूंट करके पीते हैं, तो वह लार के साथ मिलकर धीरे-धीरे नीचे जाता है. इससे पेट पहले से तैयार रहता है और खाना आसानी से पचने लगता है. 

एकबार में ज्यादा पानी पीने से क्या होती है दिक्कत?

जब पानी एक ही बार में ज्यादा मात्रा में पिया जाता है, तो शरीर को अचानक उसे संभालना पड़ता है. इससे पाचन की लय थोड़ी बिगड़ सकती है. ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट भी बताती है कि शरीर पानी को धीरे-धीरे लेने पर बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है.  डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता के अनुसार, धीरे-धीरे पानी पीने से यह शरीर में अच्छी तरह घुलता है और पाचन में मदद करता है. वहीं बहुत तेजी से पानी पीने पर कुछ समय के लिए पेट में भारीपन या असहजता महसूस हो सकती है. 

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धीरे- धीरे पानी पीने के फायदे

धीरे-धीरे पानी पीने का एक फायदा यह भी है कि शरीर का संतुलन बना रहता है. पेट को एकदम से ज्यादा मात्रा नहीं मिलती, जिससे पाचन रस ठीक तरह से काम करते रहते हैं.  इससे कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती.  हालांकि कुछ स्थितियों में जल्दी पानी पीना जरूरी हो सकता है, जैसे तेज गर्मी या ज्यादा मेहनत के बाद.  लेकिन रोजमर्रा की आदत के रूप में यह तरीका सही नहीं माना जाता.  खासकर खाना खाते समय ज्यादा पानी पीने से पाचन धीमा हो सकता है. 

पानी पीने की टाइमिंग भी है जरूरी

एक बात यह भी है कि पानी पीने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका तरीका. बेहतर है कि दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, खाने के बीच में घूंट लें और एक बार में ज्यादा मात्रा लेने से बचें.  शरीर की जरूरत को समझकर ही पानी पीना सबसे सही तरीका है, जिससे पाचन और सेहत दोनों बेहतर रहते हैं. पानी पीने का तरीका छोटा बदलाव जरूर है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है. धीरे-धीरे पानी पीने की आदत न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे दिन शरीर को हल्का और संतुलित महसूस कराती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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Drink Water Benefits Of Drinking Water Slowly Right Way To Drink Water
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