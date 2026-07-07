वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, ZIM टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता

Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi: BCCI ने बीते सोमवार (06 जुलाई) जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. टीम से संजू सैमसन का नाम गायब रहा. बोर्ड ने इस बारे में कुछ साफ नहीं किया कि संजू को क्यों मौका नहीं दिया गया, जबकि वह इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. सवाल यह उठ रहा है कि क्या वैभव सूर्यवंशी के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू को बलि का बकरा बनाया गया?

भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हुआ. वैभव के डेब्यू के लिए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था. इस तरह पहले भी वैभव के लिए संजू को बलि का बकरा बनाया जा चुका है.

इसी तरह जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए भी शायद संजू को बलि का बकरा बनाया गया हो. हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि टीम इंडिया के लिए पिछली तीन पारियों में संजू फ्लॉप रहे. उन्होंने क्रमश: 05, 00 और 01 रन बनाया. लेकिन 2026 टी20 विश्व कप में संजू टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. ऐसे में उन्हें अचानक ड्रॉप कर देना वाकई बड़े सवाल खड़े करता है.

संजू सैमसन का टी20 इंटरनेशनल करियर

संजू ने अब तक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 65 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 57 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 27.01 की औसत और 155.42 के स्ट्राइक रेट से 1405 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 111 रनों का रहा.

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

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