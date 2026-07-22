3 दिन पहले ऑटो चालक की हत्या, पुलिस ने 7 आरोपियों को घसीटते हुए निकाली परेड, नागपुर में सनसनी!

महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने हत्या और लूट की वारदात का खुलासा महज कुछ घंटों में ही कर दिया. पुलिस ने ऑटो चालक की निर्मम हत्या और लूट की वारदात को महज कुछ घंटों में सुलझाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की मानकापुर थाना क्षेत्र के गोरेवाड़ा रोड और आसपास के इलाकों में परेड निकालकर उन्हें जनता के सामने पेश किया.

पुलिस के अनुसार, तीन दिन पहले आरोपियों ने दो अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया. सबसे पहले उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को पीटकर उससे एक हजार रुपये लूट लिए. इसके बाद कैटरिंग का काम कर घर लौट रहे एक ऑटो चालक का रास्ता रोका. ऑटो चालक के विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई.

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त्वरित कार्रवाई, परेड निकाली

नागपुर पुलिस की टीम ने घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई शुरू की और सभी 7 आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को उन सभी स्थानों पर ले जाकर परेड निकाली, जहां उन्होंने अपराध किया था और जहां से वे फरार होने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों आरोपियों के साथ मारपीट की भी कोशिश की.

आगे की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है. इस घटना ने नागपुर में ऑटो चालकों और छोटे वाहन चालकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस की गश्ती बढ़ाने की मांग की जा रही है. क्योंकि अक्सर सुनसान इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं.

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