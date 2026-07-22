4 साल की मोहब्बत का ऐसा खूनी अंजाम! प्रेमी ने होटल में तकिए से दबाकर प्रेमिका को मार डाला

ठाणे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के महाराजा होटल में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका की पहचान संध्या म्हस्के (23) के रूप में हुई है, जो मुंबई के भांडुप क्षेत्र की रहने वाली थी. आरोपी नंदकिशोर गाडेकर (27) डोंबिवली के विष्णु नगर का निवासी है. दोनों के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे. पुलिस के अनुसार, हत्या की घटना महाराजा होटल लॉज में हुई.

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पुलिस ने शुरू की गहन जांच

ठाणे नगर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है, लेकिन हत्या के पीछे का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है, जिसमें प्रेम संबंधों में विवाद, ईर्ष्या या कोई अन्य वजह शामिल हो सकती है.

सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल

यह घटना होटल लॉज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है. पुलिस ने होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की है. ठाणे पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही पूरी डिटेल सामने लाई जाएगी.

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