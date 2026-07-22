INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र4 साल की मोहब्बत का ऐसा खूनी अंजाम! प्रेमी ने होटल में तकिए से दबाकर प्रेमिका को मार डाला

4 साल की मोहब्बत का ऐसा खूनी अंजाम! प्रेमी ने होटल में तकिए से दबाकर प्रेमिका को मार डाला

Thane News In Hindi: ठाणे के महाराजा होटल में युवक नंदकिशोर गाडेकर ने प्रेमिका संध्या म्हस्के (23) की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच की जा रही है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 22 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

ठाणे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के महाराजा होटल में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका की पहचान संध्या म्हस्के (23) के रूप में हुई है, जो मुंबई के भांडुप क्षेत्र की रहने वाली थी. आरोपी नंदकिशोर गाडेकर (27) डोंबिवली के विष्णु नगर का निवासी है. दोनों के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे. पुलिस के अनुसार, हत्या की घटना महाराजा होटल लॉज में हुई.

ऑनलाइन सीरीज देखकर प्लान किया गर्लफ्रेंड का मर्डर! सबूत कैसे मिटाने हैं, कैसे बचना है... सब सीखा

पुलिस ने शुरू की गहन जांच

ठाणे नगर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है, लेकिन हत्या के पीछे का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है, जिसमें प्रेम संबंधों में विवाद, ईर्ष्या या कोई अन्य वजह शामिल हो सकती है.

सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल

यह घटना होटल लॉज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है. पुलिस ने होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की है. ठाणे पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही पूरी डिटेल सामने लाई जाएगी.

Maharashtra News: पुणे के कात्रज में 17 वर्षीय लड़के की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने निकाला जुलूस

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
4 साल की मोहब्बत का ऐसा खूनी अंजाम! प्रेमी ने होटल में तकिए से दबाकर प्रेमिका को मार डाला
4 साल की मोहब्बत का ऐसा खूनी अंजाम! प्रेमी ने होटल में तकिए से दबाकर प्रेमिका को मार डाला
महाराष्ट्र
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच PM मोदी और शरद पवार की मुलाकात, परिसीमन बिल, CJP पर हुई चर्चा?
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच PM मोदी और शरद पवार की मुलाकात, परिसीमन बिल, CJP पर हुई चर्चा?
महाराष्ट्र
ऑनलाइन सीरीज देखकर प्लान किया गर्लफ्रेंड के पति का मर्डर! सबूत कैसे मिटाने हैं, कैसे बचना है... सब सीखा
ऑनलाइन सीरीज देखकर प्लान किया गर्लफ्रेंड के पति का मर्डर! सबूत कैसे मिटाने हैं, कैसे बचना है... सब सीखा
महाराष्ट्र
बदलापुर: गिफ्ट में नहीं मिली साड़ी तो पत्नी ने लिया बदला! कुकर से पति पर अटैक, कर दी हत्या
बदलापुर: गिफ्ट में नहीं मिली साड़ी तो पत्नी ने लिया बदला! कुकर से पति पर अटैक, कर दी हत्या
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय पर फिलहाल रोक से इनकार
उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय पर फिलहाल रोक से इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?
लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे अखिलेश, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
इंडिया
'धर्मेंद्र प्रधान इतने अहम क्यों', सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर अभिजीत दीपके ने PM मोदी से पूछा
'धर्मेंद्र प्रधान इतने अहम क्यों', सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दीपके ने PM मोदी से पूछा
क्रिकेट
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
विश्व
Pakistan On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया, PAK एक्सपर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या कहा?
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया, PAK एक्सपर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
हेल्थ
Causes of Poop Color Change: अपने मल के रंग से पता करें शरीर के अंदर की कहानी, जानिए क्या बताती है किस रंग की पॉटी?
अपने मल के रंग से पता करें शरीर के अंदर की कहानी, जानिए क्या बताती है किस रंग की पॉटी?
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget