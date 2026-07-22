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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: पुणे के कात्रज में 17 वर्षीय लड़के की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने निकाला जुलूस

Maharashtra News: पुणे के कात्रज में 17 वर्षीय लड़के की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने निकाला जुलूस

Pune Murder: पुणे में पुरानी रंजिश के चलते 17 साल के लड़के की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 22 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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पुणे के कात्रज इलाके में पुराने विवाद के चलते 17 वर्षीय लड़के की सात लोगों ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर निर्मम हत्या कर दी. यह सनसनीखेज घटना सोमवार (20 जुलाई) रात को हुई. मोबाइल ठीक कराने के लिए अपने दोस्त के साथ गए गणेश रविंद्र मालवे (17 वर्ष, निवासी कात्रज गांव) पर बीच सड़क पर कोयते और लोहे के हथियारों से हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल गणेश को भारती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से कात्रज इलाके में हड़कंप मच गया है.

भारती विद्यापीठ पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता गणेश रामदास चव्हाण मृतक गणेश मालवे का मित्र है. करीब तीन महीने पहले मृतक का आरोपी आकाश गायकवाड़ की बहन के साथ विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते आकाश ने गणेश को जान से मारने की धमकी दी थी, ऐसा शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है.

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आरोपियों ने युवक किए ताबड़तोड़ हमले

बताया गया कि सोमवार रात दोनों कात्रज कट्टा इलाके में मोबाइल लेने गए थे. तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार सात लोगों ने उन्हें घेर लिया. गणेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर पकड़ लिया और उसके सिर, चेहरे और हाथों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए. शिकायत के अनुसार, गणेश के खून से लथपथ होकर गिर जाने के बाद भी आरोपी उस पर लगातार हमला करते रहे.

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, निकाला जुलूस

घटना के बाद भारती विद्यापीठ पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से तीन आरोपियों को मूसलाधार बारिश के बीच वाहन से बांधकर इलाके में जुलूस निकालते हुए ले जाया गया. इस दौरान मृतक के परिजनों ने जोरदार आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों का चेहरा दिखाने की मांग की. इस मामले में सात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. भारती विद्यापीठ पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश मोहिते मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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