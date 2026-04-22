हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, कमिश्नर देवन भारती बोले- 'किसी को नहीं बख्शेंगे'

Mumbai News: मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, कमिश्नर देवन भारती बोले- 'किसी को नहीं बख्शेंगे'

Mumbai News In Hindi: मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. देवन भारती ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ड्रग्स से जुड़े लोगों पर कार्रवाई होगी.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Apr 2026 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. शहर को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

मुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि ड्रग्स के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उनका कहना है कि ड्रग्स बेचने वाले, सप्लाई करने वाले या सेवन करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस हर स्तर पर कार्रवाई करेगी और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाएगी.

अमरावती सेक्स स्कैंडल के आरोपी की निकाली गई परेड, 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

लगातार छापेमारी, करोड़ों की ड्रग्स जब्त

पिछले कुछ महीनों में मुंबई पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है. इन कार्रवाइयों में करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है और कई ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है.

खास बात यह है कि पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके.

जांच में सामने आया है कि कई ड्रग्स रैकेट खास तौर पर युवाओं को निशाना बना रहे थे. आसान पैसे के लालच और गलत संगत के चलते कई युवा इस चक्र में फंस रहे थे. ऐसे में पुलिस अब इन नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटी है.

आम लोगों से भी सहयोग की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कहीं ड्रग्स से जुड़ी कोई गतिविधि नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना दें. पुलिस का मानना है कि लोगों के सहयोग से इस समस्या पर तेजी से काबू पाया जा सकता है.

पाकिस्तानी-बांग्लादेशी जैसे कमेंट पर भड़कीं AIMIM पार्षद सहर शेख, 'किसी के बाप का...'

ड्रग्स मुक्त मुंबई बनाने का लक्ष्य

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा. कमिश्नर के इस सख्त संदेश को शहर में एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है. आने वाले समय में ड्रग्स के खिलाफ और भी बड़े ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 22 Apr 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, कमिश्नर देवन भारती बोले- 'किसी को नहीं बख्शेंगे'
मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, कमिश्नर देवन भारती बोले- 'किसी को नहीं बख्शेंगे'
महाराष्ट्र
अमरावती सेक्स स्कैंडल के आरोपी की निकाली गई परेड, 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
अमरावती सेक्स स्कैंडल के आरोपी की निकाली गई परेड, 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
महाराष्ट्र
पाकिस्तानी-बांग्लादेशी जैसे कमेंट पर भड़कीं AIMIM पार्षद सहर शेख, 'किसी के बाप का...'
पाकिस्तानी-बांग्लादेशी जैसे कमेंट पर भड़कीं AIMIM पार्षद सहर शेख, 'किसी के बाप का...'
महाराष्ट्र
'इफ्तार से प्यार, तो तिलक से नफरत क्यों?' लेंसकार्ट विवाद पर बीजेपी की नाज़िया खान का बड़ा बयान
'इफ्तार से प्यार, तो तिलक से नफरत क्यों?' लेंसकार्ट विवाद पर बीजेपी की नाज़िया खान का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Iran Ready for Peace Talks: Trump को लग रहा बड़ा झटका ! | US Iran War Breaking | Peace Talks
Chitra Tripathi: युद्ध का नया फ्रंट, बैकफुट पर ट्रंप! | Mahadangal | Iran America War Begin
Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: हार रहीं दीदी, बंगाल चुनाव से पहले शाह का बड़ा दावा- बताया सत्ता में आने पर क्या करेगी BJP
Exclusive: हार रहीं दीदी, बंगाल चुनाव से पहले शाह का बड़ा दावा- बताया सत्ता में आने पर क्या करेगी BJP
गुजरात
गुजरात: वलसाड में पिकअप पलटने से बड़ा सड़क हादसा, 7 की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक
गुजरात: वलसाड में पिकअप पलटने से बड़ा सड़क हादसा, 7 की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज सरकार ने कहा- भारत हमें...
पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज सरकार ने कहा- भारत हमें...
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget