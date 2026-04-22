मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, कमिश्नर देवन भारती बोले- 'किसी को नहीं बख्शेंगे'

मुंबई में ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. शहर को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

मुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि ड्रग्स के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उनका कहना है कि ड्रग्स बेचने वाले, सप्लाई करने वाले या सेवन करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस हर स्तर पर कार्रवाई करेगी और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाएगी.

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लगातार छापेमारी, करोड़ों की ड्रग्स जब्त

पिछले कुछ महीनों में मुंबई पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है. इन कार्रवाइयों में करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है और कई ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है.

खास बात यह है कि पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके.

जांच में सामने आया है कि कई ड्रग्स रैकेट खास तौर पर युवाओं को निशाना बना रहे थे. आसान पैसे के लालच और गलत संगत के चलते कई युवा इस चक्र में फंस रहे थे. ऐसे में पुलिस अब इन नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटी है.

आम लोगों से भी सहयोग की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कहीं ड्रग्स से जुड़ी कोई गतिविधि नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना दें. पुलिस का मानना है कि लोगों के सहयोग से इस समस्या पर तेजी से काबू पाया जा सकता है.

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ड्रग्स मुक्त मुंबई बनाने का लक्ष्य

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा. कमिश्नर के इस सख्त संदेश को शहर में एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है. आने वाले समय में ड्रग्स के खिलाफ और भी बड़े ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं.