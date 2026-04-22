पाकिस्तानी-बांग्लादेशी जैसे कमेंट पर भड़कीं AIMIM पार्षद सहर शेख, 'किसी के बाप का...'

AIMIM की युवा नेता और मुंब्रा की पार्षद सहर शेख अपने OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवादों में घिरी हैं. इस बीच शेख ने पाकिस्तानी कहे जाने और गालियां दिए जाने पर करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि 'सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.' उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान-पाकिस्तान बोल रहे हैं, बांग्लादेशी और आतंकवादी बोल रहे हैं. यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से चेक करो. आपको पहले अपना सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, ''ऐसा कहने वाले लोगों को मैं कहना चाहती हूं कि आप अपना खुद का चेक करो, शायद आपको पूर्वजों की याद आ रही है, या फिर आपका बुलावा शायद वहां से आ रहा है. कोई इंसान बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है. कभी-कभी चुप रहना भी समझदारी होती है.''

OBC प्रमाणपत्र फर्जी होने का आरोप पूरी तरह गलत- सहर शेख

सहर शेख ने अपने OBC प्रमाणपत्र को लेकर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मीडिया रिपोर्टिंग और प्रशासनिक प्रक्रिया, दोनों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, ''उन पर और उनकी बेटी पर OBC प्रमाणपत्र फर्जी होने का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह गलत है.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ऑरिजिनल OBC प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालय द्वारा विधिवत जारी किया गया है. मुझे जबरन मराठी बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

'ऐसी भाषा बोली, बोतल फेंकी..' मुंबई में BJP की रैली में 'गेट आउट' विवाद पर बोले मंत्री गिरीश महाजन

सहर शेख ने सुनवाई प्रक्रिया पर उठाए सवाल

सुनवाई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, ''पहली सुनवाई के दौरान तहसीलदार खुद मौजूद थे, लेकिन बाद में नायब तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार किस आधार पर दिया गया, यह स्पष्ट नहीं है. तहसीलदार उमेश पाटील के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है और जो जानकारी मांगी गई थी, वह गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है.''

मेरे बारे में झूठी खबरें चलाई गईं- सहर शेख

सहर शेख ने मीडिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके बारे में झूठी खबरें चलाई गईं. यहां तक कि उन्हें फरार बताया गया, जो पूरी तरह निराधार और गलत है. ठाणे नगर निगम चुनाव में 'कैसा हराया' वाले बयान से AIMIM की नेता सहर शेख चर्चा में आईं थी. सहर शेख ने नगर निगम चुनाव में मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से जीत हासिल की थी. हारे हुए उम्मीदवार के पिता सिद्दीकी अहमद ने सहर शेख के ओबीसी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए और शिकायत दर्ज कराई थी.

'पॉलिटिकल टेररिज्म...', PM मोदी पर खरगे की विवादित टिप्पणी को संजय राउत ने दिया नया नाम