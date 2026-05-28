महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर महायुति में फंसा पेंच, एकनाथ शिंदे इतनी सीटों पर अड़े

महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों में से 6 सीटों पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं. इसलिए सीट बंटवारे का विवाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार तक पहुंच गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पिछले दो दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं. राज्य के तीनों बड़े नेता एक साथ दिल्ली में होने से राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

पिछले दो दिनों से दिल्ली में मौजूद एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ हुई बैठकों के बाद मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली किसी राजनीतिक बैठक के लिए नहीं आया था, बल्कि राज्य के विकास कार्यों के लिए आया था.'

'पिछली सरकार को केंद्र से बात करना कमतर लगता था'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हम पिछले दो दिनों से दिल्ली में हैं, इसमें इतना सवाल उठाने की क्या जरूरत है? राज्य की जनता और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए केंद्र के सामने अपनी बात रखना हमारा कर्तव्य है. महाराष्ट्र के प्याज और गन्ना उत्पादक किसानों के मुद्दे हों या जल जीवन मिशन के लंबित प्रोजेक्ट अगर हम राज्य के लंबित मुद्दों को हल कराने के लिए केंद्र के पास नहीं जाएंगे, तो किसके पास जाएंगे?'

उन्होंने आगे कहा, 'जनता के हित के लिए केंद्र से संवाद करने में हमें कोई हीन भावना नहीं है. पिछली सरकार को शायद केंद्र से बात करना या मदद मांगना कमतर लगता होगा, लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमेशा महाराष्ट्र की मदद की है और राज्य के विकास के लिए केंद्र से हजारों करोड़ रुपये का फंड मिला है.'

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दिल्ली दौरे में किसानों और विकास कार्यों पर फोकस

इस दिल्ली दौरे में मुख्य रूप से प्याज और गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही ग्रामीण इलाकों में हर घर तक पानी पहुंचाने वाली ‘जल जीवन मिशन’ योजना के तहत अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री के साथ बैठक की गई. शिंदे ने विश्वास जताया कि ये सभी बैठकें बेहद सकारात्मक रही हैं और केंद्र सरकार जल्द ही इन मुद्दों का समाधान निकालेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य के लिए केंद्र से हजारों करोड़ रुपये लाने हैं, तो उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं और वही प्रयास हम कर रहे हैं.

'महायुति विधान परिषद की सभी सीटें जीतेगी'- एकनाथ शिंदे

विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है. सीट बंटवारे को लेकर महायुति में खींचतान की चर्चा पर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'महाविकास आघाड़ी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे एक भी सीट जीत पाएंगे. वहीं महायुति 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी.

'विधान परिषद चुनाव के लिए 1 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. हालांकि महायुति में अभी तक सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इसी वजह से गठबंधन में मतभेद की चर्चाएं हो रही हैं. इस पर शिंदे ने कहा, 'महायुति में कोई मतभेद नहीं है. विधान परिषद सीटों का बंटवारा सम्मानपूर्वक होगा. महायुति एकजुट होकर 17 सीटें लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी.'

'आज महाराष्ट्र की सभी चुनावों में बीजेपी पहले नंबर की पार्टी'

विपक्ष पर हमला बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, 'महायुति मजबूत है. फडणवीस मेरे मित्र हैं, इसलिए कह रहा हूं. बीजेपी और शिंदे गुट साथ हैं. हम मिलकर काम कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं. यही बात विपक्ष को पच नहीं रही, इसलिए वे भ्रामक बयान दे रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज महाराष्ट्र की सभी चुनावों में बीजेपी पहले नंबर की पार्टी है और हमारी शिवसेना दूसरे नंबर पर है. ठाकरे गुट किस नंबर पर पहुंच गया है, यह उन्हें खुद भी नहीं पता. जो लोग पहले बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज उनकी हालत क्या हो गई है? ‘या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा’ जैसी भाषा बोलकर उन्होंने अपनी स्थिति खुद दिखा दी है. जिन्होंने पहले बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, आज उनका बदला हुआ रूप बेहद दयनीय लग रहा है.'

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