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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPalghar News: पैसों के लिए प्रताड़ना, ठेकेदार ने दी जान, Whatsapp मैसेज से खुला राज, कारोबारी पर FIR दर्ज

Palghar News: पैसों के लिए प्रताड़ना, ठेकेदार ने दी जान, Whatsapp मैसेज से खुला राज, कारोबारी पर FIR दर्ज

Palghar News In Hindi: पैसों के लेनदेन और कारोबारी की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक रेलवे ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली. मौत से पहले भेजे गए Whatsapp मैसेज के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 May 2026 02:43 PM (IST)
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पैसों के लेन-देन और लगातार मिल रही मानसिक प्रताड़ना से हारकर एक ठेकेदार द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मौत से पहले ठेकेदार द्वारा भेजे गए एक व्हाट्सएप (WhatsApp) मैसेज के आधार पर पालघर रेलवे पुलिस ने कारोबारी धनेश भोंडे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला (FIR) दर्ज कर लिया है.

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, मृतक की पहचान 44 वर्षीय सुदर्शन भीमराव गवली के रूप में हुई है. वह इगतपुरी स्थित एक कंपनी में कार्यरत था और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के काम करता था. मृतक के भाई अमोल गवली ने अपनी शिकायत में बताया कि सुदर्शन और उसकी पार्टनर मानसी गवडे ने 'एमएस एंटरप्रायझेस' नाम से कंपनी शुरू की थी, जो रेलवे लाइन फाउंडेशन का काम करती थी. इसी काम के लिए आरोपी धनेश भोंडे से निर्माण सामग्री (Building Material) ली गई थी. आरोप है कि कंपनी को आगे से समय पर भुगतान नहीं मिला, जिसके कारण सुदर्शन और मानसी गंभीर आर्थिक संकट में आ गए थे.

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फोन पर गालियां और जान से मारने की धमकी

परिजनों का गंभीर आरोप है कि आरोपी कारोबारी धनेश भोंडे लगातार पैसों की मांग को लेकर फोन पर सुदर्शन से गाली-गलौज करता था और जान से मारने की धमकियां देता था. 31 मार्च 2026 को आरोपी कथित तौर पर सुदर्शन के घर भी पहुंच गया था और पैसों को लेकर भारी विवाद किया था. शिकायत के मुताबिक, 11 मई 2026 की रात आरोपी की पत्नी ने भी फोन कर पैसों की मांग की थी, जिससे सुदर्शन भारी मानसिक तनाव में आ गया.

मौत से पहले पार्टनर को किया WhatsApp

लगातार मिल रही धमकियों से टूट चुके सुदर्शन ने 12 मई 2026 की रात अपनी पार्टनर मानसी गवडे को व्हाट्सएप पर एक भावुक संदेश भेजा. इसमें उसने स्पष्ट लिखा कि, "धनेश भोंडे द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना दिए जाने से मैं परेशान हूं. यदि मुझे कुछ होता है तो इसके लिए वही जिम्मेदार होगा."

इसके अगले ही दिन सुदर्शन का शव इगतपुरी क्षेत्र में मिला. पालघर रेलवे पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया. फिलहाल मृतक के भाई की शिकायत और व्हाट्सएप संदेश को अहम सबूत मानते हुए पुलिस ने आरोपी धनेश भोंडे के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की सघन जांच शुरू कर दी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 May 2026 02:43 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Palghar News
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