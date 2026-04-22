'इफ्तार से प्यार, तो तिलक से नफरत क्यों?' लेंसकार्ट विवाद पर बीजेपी की नाज़िया खान का बड़ा बयान

देश की जानी-मानी आईवियर (चश्मा) कंपनी 'लेंसकार्ट' (Lenskart) इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में है. कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों (जैसे माथे पर तिलक या हाथ में कलावा) को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक रूप ले चुका है.

सोशल मीडिया पर कंपनी के बहिष्कार (Boycott) की तेज मांग, शेयरों में गिरावट और बढ़ते दबाव के बीच कंपनी ने नई गाइडलाइन जारी कर भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगी है. लेकिन, अब इस मामले में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की नेत्री नाज़िया इलाही ख़ान ने एंट्री करते हुए लेंसकार्ट प्रबंधन पर कई गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

तिलक और कलावे से आपत्ति क्यों?

बीजेपी नेत्री नाजिया खान ने सवाल उठाया कि जब हिजाब और सिख पगड़ी से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो हिंदू कर्मचारियों के तिलक लगाने और कलावा बांधने से कंपनी को दिक्कत क्यों है? उन्होंने आरोप लगाया कि लेंसकार्ट के शोरूम में इफ्तार पार्टियां होती हैं और नमाज पढ़ी जाती है, तो फिर तिलक पर रोक क्यों लगाई गई? उन्होंने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने हिंदू कर्मचारियों को तिलक लगाया, तो उन्हें पाकिस्तान से धमकियां मिलने लगीं.

मैनेजर के पद पर धार्मिक भेदभाव का आरोप

नाज़िया ख़ान ने लेंसकार्ट पर नियुक्तियों और प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने मुंबई के अंधेरी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लेंसकार्ट की 12-13 दुकानें हैं, जिनमें 70% मैनेजर मुस्लिम हैं. उनका दावा है कि कंपनी कम पढ़े-लिखे (10वीं-12वीं पास) मुस्लिम कर्मचारियों को मैनेजर बना रही है, जबकि अधिक योग्य और ग्रेजुएट हिंदू कर्मचारियों को इस पद से वंचित रखा जा रहा है.

सीईओ पीयूष बंसल और उनकी पत्नी पर साधा निशाना

बीजेपी नेत्री ने लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल और उनकी पत्नी निधि मित्तल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र पुलिस से SIT बनाकर जांच करने की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि विवाद बढ़ने और शेयर गिरने के बाद कंपनी माफी मांगने आई है. नाज़िया ने आरोप लगाया कि पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल सोशल मीडिया पर 'Free Palestine' (स्वतंत्र फिलिस्तीन) मुहिम चलाती थीं और विवाद के बाद उन्होंने अपने अकाउंट डिलीट कर दिए.

नौकरियों से बॉयकॉट की विवादित मांग

बीजेपी नेत्री नाजिया खान ने धर्मांतरण के कई कथित मामलों (नासिक में टीसीएस, नागपुर में एनजीओ, शिरडी में डी-मार्ट और अमरावती में सेक्स स्कैंडल) का हवाला देते हुए एक बेहद विवादित मांग की. उन्होंने कहा कि 'दावत-ए-इस्लाम' और 'गजवा-ए-हिंद' जैसी साजिशों को रोकने के लिए अगले 2-3 सालों तक मुसलमानों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से दूर रखा जाना चाहिए (बॉयकॉट किया जाए).

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