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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर में AAP नेता जयपाल सिंह को बदमाशों ने मारी गोली, पार्किंग विवाद के बीच कर दी फायरिंग

अमृतसर में AAP नेता जयपाल सिंह को बदमाशों ने मारी गोली, पार्किंग विवाद के बीच कर दी फायरिंग

Amritsar News In HIndi: जयपाल सिंह ने अपनी गाड़ी पूर्व इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी कर दी. इसी को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गयी. बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गयी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 29 May 2026 07:07 AM (IST)
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पंजाब के अमृतसर में वार्ड 42 ले आम आदमी पार्टी नेता और इंचार्ज जयपाल सिंह को गुरूवार को कोट आत्मा राम इलाके में रंजिश के चलते हुई घटना में गोली मार दी गयी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि इस हमले में दुसरे पक्ष के भी गोली लगी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

इस घटना को लेकर स्थानीय आप कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है और स्थानीय आप विधायक ने मामले की जांच की बात कही है. घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है. मौके पर पुलिस तैनात है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, कोट आत्मा इलाके में जयपाल सिंह बाऊ के पड़ोस में पूर्व इंस्पेक्टर रहते हैं. दोपहर में जयपाल सिंह ने अपनी गाड़ी पूर्व इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी कर दी. इसी को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गयी. बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गयी और दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी.दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पहले दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई, उसके बाद दोनों पक्षों ने तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे पर हमलावर हो गए. इस बीच अचानक फायरिंग एक-दूसरे पर शुरू कर दी. जिससे वहां भगदड़ मच गयी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

एसीपी ईस्ट ने बताया कि दोनों अभी घायल हैं, मामले की जानकारी की जा रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अब कोई तनाव की स्थिति नहीं है. उधर आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि जयपाल सिंह बाऊ हमारे संगठन के वालंटियर हैं, उन्होंने पार्षद का भी चुनाव लड़ा है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Input By : गगनदीप सिंह
Published at : 29 May 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Firing News Amritsar News PUNJAB NEWS
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