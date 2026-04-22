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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ऐसी भाषा बोली, बोतल फेंकी..' मुंबई में BJP की रैली में 'गेट आउट' विवाद पर बोले मंत्री गिरीश महाजन

'ऐसी भाषा बोली, बोतल फेंकी..' मुंबई में BJP की रैली में 'गेट आउट' विवाद पर बोले मंत्री गिरीश महाजन

Maharashtra News: मुंबई में महिला आरक्षण को लेकर हुई बीजेपी महिला मोर्चा की रैली में मंत्री गिरीश महाजन पर एक महिला ने भड़ास निकालते हुए उन्हें गेटआउट कह दिया. इस विवाद पर मंत्री ने सफ़ाई दी है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 22 Apr 2026 02:12 PM (IST)
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मुंबई में महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की रैली में मंत्री गिरीश महाजन पर एक महिला बुरी तरह भड़क गई थी, जिसके बाद उसने मंत्री को गेट आउट तक कह दिया था. इस विवाद पर अब गिरीश महाजन की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि महिला को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. 

मंत्री गिरीश महाजन ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते  हुए का कि हजारों महिलाएं मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में सड़कों पर उतरीं, क्योंकि विरोधियों ने संबंधित बिल पास नहीं होने दिया. इसी वजह से महिलाओं में काफी नाराजगी बनी हुई है. 

महिला के गुस्से पर मंत्री ने दी सफाई

महिलाओं के इसी गुस्से की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी की रैली में शामिल हुई थी, जिसके चलते वर्ली में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई और यातायात में परेशानी होने लगी. इस बीच एक महिला ने गुस्से में आकर उन पर भड़ास निकाली. उस महिला ने जो समस्या देखी वो उसपर उनका रिएक्शन था. लेकिन, जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो नहीं किया. 

गिरीश महाजन ने कहा कि उनकी भाषा सुनकर हमारी महिलाएं भी बहुत आक्रोशित हुई थी लेकिन, मैंने सभी से कहा कोई कुछ नही कहेगा. पुलिस भी वहां थी वो सभी उन्हें समझा रहे थे. मैंने उसी समय माफी भी मांगी थी और कहा जल्दी से जल्द सब यहां से आगे बढ़ेंगे और ट्रैफिक क्लियर किया जाएगा.

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महिला की भाषा को बताया अनुचित

महाजन ने कहा कि उस महिला ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया और पुलिस से भी बदसलूकी की. पुलिस ने संयम बनाए रखा, लेकिन उस महिला ने पानी की बोतल तक फेंकी. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में फंसे होने पर ऐसी स्थिति में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी न कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए.

महिलाओं के हक के लिए निकाले गए इस मोर्चे में गुस्सा स्वाभाविक था और आंदोलन के दौरान इस तरह की घटनाएं कभी-कभी होती हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों को और बेहतर तरीके से संभाला जाएगा. वहीं नासिक धर्मांतरण मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री गंभीरता से नजर रखे हुए हैं.

विपक्षी नेता वडेट्टीवार पर पलटवार करते हुए महाजन ने कहा कि यह महिलाओं का मोर्चा था और विपक्ष को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके कार्यक्रमों में भीड़ क्यों नहीं जुटती. उन्होंने यह भी तंज कसा कि कुछ नेता मोर्चा निकालने के बजाय सिर्फ बैठकें करते हैं, जहां लोगों की भागीदारी कम रहती है.  

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 22 Apr 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Girish Mahajan Women's Reservation MAHARASHTRA NEWS
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