हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई मानसून अलर्ट: BMC ने जारी किया हाई टाइड कैलेंडर, जानिए कब-कब उठेंगी खतरनाक ऊंची लहरें

मुंबई मानसून अलर्ट: BMC ने जारी किया हाई टाइड कैलेंडर, जानिए कब-कब उठेंगी खतरनाक ऊंची लहरें

BMC High Tide Calendar 2026: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने वर्ष 2026 के लिए हाई टाइड कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जून से सितंबर के बीच के हाई टाइड (उच्च ज्वार) के दिनों की जानकारी दी गई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नागरिकों को सतर्क रहने और समुद्र तटों से दूर रहने की चेतावनी.

मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही समुद्र की ऊंची लहरों का खतरा भी बढ़ने लगता है. ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने वर्ष 2026 के लिए हाई टाइड कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जून से सितंबर के बीच के हाई टाइड (उच्च ज्वार) के दिनों की जानकारी दी गई है. इसी के साथ ही BMC ने नागरिकों से उच्च ज्वार के दिनों के दौरान सतर्क रहने और समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की है.

BMC के अनुसार, जून से सितंबर के बीच 4.5 मीटर से अधिक ऊंचे कई हाई टाइड आने का अनुमान है. इस दौरान समुद्र का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक रहेगा, जिससे तटीय और निचले इलाकों में खतरा बढ़ सकता है. कैलेंडर में कुल 24 हाई टाइड के दिनों का उल्लेख है, जिनमें से 6 बार जून में, 6 बार जुलाई में, 5 बार अगस्त में और 7 बार सितंबर में आयेगा. 

कब-कब उठेंगी लहरें?

कैलेंडर के मुताबिक, इस मानसून मौसम की सबसे ऊंची लहर 16 जुलाई को आने की उम्मीद है, जिसकी ऊंचाई 4.89 मीटर (करीब 16 फीट) तक पहुंच सकती है. इस साल शहर में जून में कई बड़े हाई टाइड की जानकारी दी गई है, खासकर 14 जून से 19 जून के बीच, जब लहरों का स्तर 4.64 मीटर से 4.87 मीटर के बीच रहने की उम्मीद है. 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच समुद्र का स्तर 4.89 मीटर तक बढ़ने की उम्मीद है.

वहीं, अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक हाई टाइड आने का अनुमान है, जिसमें ज्वार की ऊंचाई 4.50 मीटर से 4.83 मीटर तक हो सकती है. सितंबर में भी 4.5 मीटर से अधिक ऊंचे कई हाई टाइड आने की उम्मीद है, जिसमें सबसे अधिक टाइड 10 सितंबर से 28 सितंबर के बीच रहेगा.

प्रशासन ने लोगों को चेताया 

प्रशासन ने नागरिकों, पर्यटकों और समुद्र किनारे जाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि खराब मौसम और हाई टाइड के दौरान समुद्र तटों, चट्टानी क्षेत्रों और तटीय इलाकों में जाने से बचें. BMC ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. मानसून के दौरान समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों और हाई टाइड के कारण दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए नागरिकों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

पालघर में युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

 

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
पालघर में युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पालघर में युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
महाराष्ट्र
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
महाराष्ट्र
90वें जन्मदिन पर अन्ना हजारे को मिला तोहफा, रक्षा मंत्रालय ने सौंपा 1971 युद्ध का 'भीम' टैंक
90वें जन्मदिन पर अन्ना हजारे को मिला तोहफा, रक्षा मंत्रालय ने सौंपा 1971 युद्ध का 'भीम' टैंक
महाराष्ट्र
Maharashtra News: शादी का झांसा देकर 25 महिलाओं से करोड़ों की ठगी, महाराष्ट्र पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया ठग
शादी का झांसा देकर 25 महिलाओं से करोड़ों की ठगी, महाराष्ट्र पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया ठग
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका और ईरान के बीच डील कभी इतनी करीब नहीं रही', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा
'अमेरिका और ईरान के बीच डील कभी इतनी करीब नहीं रही', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा
महाराष्ट्र
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: 'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं दे पाई मात, जानें- कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं दे पाई मात
क्रिकेट
IND vs AFG: क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें
क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें
विश्व
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
इंडिया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
पंजाब
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget