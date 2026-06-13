मुंबई मानसून अलर्ट: BMC ने जारी किया हाई टाइड कैलेंडर, जानिए कब-कब उठेंगी खतरनाक ऊंची लहरें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नागरिकों को सतर्क रहने और समुद्र तटों से दूर रहने की चेतावनी.

मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही समुद्र की ऊंची लहरों का खतरा भी बढ़ने लगता है. ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने वर्ष 2026 के लिए हाई टाइड कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जून से सितंबर के बीच के हाई टाइड (उच्च ज्वार) के दिनों की जानकारी दी गई है. इसी के साथ ही BMC ने नागरिकों से उच्च ज्वार के दिनों के दौरान सतर्क रहने और समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की है.

BMC के अनुसार, जून से सितंबर के बीच 4.5 मीटर से अधिक ऊंचे कई हाई टाइड आने का अनुमान है. इस दौरान समुद्र का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक रहेगा, जिससे तटीय और निचले इलाकों में खतरा बढ़ सकता है. कैलेंडर में कुल 24 हाई टाइड के दिनों का उल्लेख है, जिनमें से 6 बार जून में, 6 बार जुलाई में, 5 बार अगस्त में और 7 बार सितंबर में आयेगा.

कब-कब उठेंगी लहरें?

कैलेंडर के मुताबिक, इस मानसून मौसम की सबसे ऊंची लहर 16 जुलाई को आने की उम्मीद है, जिसकी ऊंचाई 4.89 मीटर (करीब 16 फीट) तक पहुंच सकती है. इस साल शहर में जून में कई बड़े हाई टाइड की जानकारी दी गई है, खासकर 14 जून से 19 जून के बीच, जब लहरों का स्तर 4.64 मीटर से 4.87 मीटर के बीच रहने की उम्मीद है. 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच समुद्र का स्तर 4.89 मीटर तक बढ़ने की उम्मीद है.

वहीं, अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक हाई टाइड आने का अनुमान है, जिसमें ज्वार की ऊंचाई 4.50 मीटर से 4.83 मीटर तक हो सकती है. सितंबर में भी 4.5 मीटर से अधिक ऊंचे कई हाई टाइड आने की उम्मीद है, जिसमें सबसे अधिक टाइड 10 सितंबर से 28 सितंबर के बीच रहेगा.

प्रशासन ने लोगों को चेताया

प्रशासन ने नागरिकों, पर्यटकों और समुद्र किनारे जाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि खराब मौसम और हाई टाइड के दौरान समुद्र तटों, चट्टानी क्षेत्रों और तटीय इलाकों में जाने से बचें. BMC ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. मानसून के दौरान समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों और हाई टाइड के कारण दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए नागरिकों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

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