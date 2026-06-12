CM फडणवीस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल का पलटवार, 'BJP कमजोर है इसलिए...'

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शुक्रवार (12 जून) को विपक्षी दलों के नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर टिप्पणी की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए सपकाल ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ‘कमजोर’ है क्योंकि वह विरोधी पार्टियों को तोड़ती है और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है.

सपकाल ने यह बयान सीएम फडणवीस के उस टिप्पणी पर दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ‘डूबता जहाज’ है और कोई भी समझदार व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा. सपकाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "जो लोग कांग्रेस को लेकर चिंतित हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस इस देश के डीएनए, आम लोगों और हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति व विरासत से जुड़ी हुई है."

हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी पर बोला हमला

हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, "अगर बीजेपी ने सच में विकास किया है, तो उसे तथ्यों के साथ अपना कामकाज लोगों के सामने रखना चाहिए." कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "जब आप दूसरी पार्टियों को तोड़ते हैं और बाहर से नेताओं को शामिल करते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि आप कमजोर हैं. अगर आपको दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, तो इससे ज्ञात होता है कि आपकी अपनी पार्टी कमजोर हो रही है."

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सपकाल ने आगे कहा, "अगर एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है." उन्होंने कहा, "अगर एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियां बीजेपी से लड़ने के लिए एक साथ आती हैं, तो इसमें क्या गलत है? थोड़ा सब्र रखें और देखें कि आगे क्या होता है."

टीएमसी और एनसीपी के विलय पर क्या बोले सपकाल?

विपक्षी दलों के बीच संभावित विलय की खबरों पर सपकाल ने कहा, "उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है. ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं." पार्टी की राज्य इकाई में अंदरूनी कलह की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र कांग्रेस जो काम कर रही है, उसकी दिल्ली में सराहना की गई है. ऐसा कोई मुद्दा नहीं है."

सपकाल ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "हम सभी ने देखा है कि कैसे उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है. यह मामला अब बस पैसे बहाने और तमाशा देखने का हो गया है."

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