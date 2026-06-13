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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपालघर में युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पालघर में युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Palghar Crime: पालघर शहर के गोल्ड सिनेमा परिसर में गुरुवार शाम एक युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 Jun 2026 09:15 AM (IST)
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  • पालघर में युवती पर कोयते से दिनदहाड़े जानलेवा हमला हुआ.
  • गंभीर घायल युवती अस्पताल में भर्ती, हमलावर मौके से फरार हो गया.
  • पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
  • हमले का कारण अभी अज्ञात, मामले की गहन जांच जारी है.

महाराष्ट्र के पालघर से दिनदहाड़े जानलेवा हमले की घटना सामने आई है.  पालघर शहर के गोल्ड सिनेमा परिसर में गुरुवार शाम एक युवती पर दिनदहाड़े कोयते से जानलेवा हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. हमलावर ने युवती की गर्दन और कमर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

यह घटना शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है. इस हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची  और मामले की जांच शुरू कर दी है. हमले में घायल हुई युवती का नाम स्नेहल सावंत (27 वर्षीय) बताया जा रहा है.

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युवती गंभीर रूप से घायल

इस घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल उपचार के लिए पालघर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसेबोइसर शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, घायल युवती पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय के राजस्व विभाग में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है. इस हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी एक कोर्ट में शिपाई के पद पर कार्यरत है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पालघर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अनंत पराड अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. घटना के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और आगे की जांच की जा रही है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.  पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. दिनदहाड़े हुए इस जानलेवा हमले से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है, जबकि घायल युवती का इलाज जारी है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Jun 2026 09:15 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Palghar News
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