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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअगर BJP के साथ गए शरद पवार तो लोकसभा में बिगड़ जाएगा विपक्ष का गणित! आंकड़ों से समझें

अगर BJP के साथ गए शरद पवार तो लोकसभा में बिगड़ जाएगा विपक्ष का गणित! आंकड़ों से समझें

Sharad Pawar Eknath Shinde Meeting: महाराष्ट्र में शरद पवार-एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर बवाल मचा हुआ है. ऐसे में शरद पवार के पाला बदलने की अटकलें हैं. इसको लेकर महाविकास अघाड़ी ने नाराजगी जताई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को विधान भवन परिसर में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद बवाल मचा हुआ है. ऐसे में शरद पवार के पाला बदलने की अटकलों को हवा मिल गई है. इस पर महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी ने नाराजगी जताई है.

इस मुलाकात को लेकर अब महाविकास अघाड़ी में ही सियासी घमासान मचा हुआ है. शरद पवार के इस फैसले से महाविकास अघाड़ी में नया टकराव पैदा हो गया है क्योंकि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने वरिष्ठ नेताओं पर गद्दारों को मान्यता देने का आरोप लगाया है. 

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संजय राउत ने की शिंदे-पवार मुलाकात की आलोचना 

संजय राउत ने डिप्टी सीएम शिंदे से मुलाकात करने के लिए शरद पवार की भी आलोचना की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने आगे कहा कि सीनियर नेताओं को गद्दारों को राजनीतिक मान्यता और सम्मान देने से बचना चाहिए. शरद पवार के राजनीतिक कद को मानते हुए राउत ने कहा, शरद पवार निस्संदेह एक बड़े नेता और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं. 

हालांकि, जिस गद्दार ने हमारी सरकार गिराई, उसके दफ्तर में पार्टी की बैठक करने से ऐसे कद वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता कमजोर होती है. एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को धोखे और भ्रष्टाचार से बर्बाद कर दिया है. पवार साहब ने बैठक के लिए उनका चैंबर क्यों चुना? क्या पूरा विधान भवन खाली था? उनके पास वाईबी चव्हाण प्रतिष्ठान है. हमारे वफादार जमीनी कार्यकर्ताओं की यही पक्की राय है.

क्या शरद पवार बदलेंगे पाला

महाराष्ट्र में लोकसभा का मौजूदा गणित कुछ इस तरह है. जिसमें 13 सीटें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी के पास 8, उद्धव ठाकरे के पास 3 सांसद हैं. वहीं महायुति में बीजेपी के पास 9, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अब 9 सांसद, अजित पवार गुट के पास 1 और 1 अन्य सांसद है. एकनाथ शिंदे के 7 सांसद थे जो अब उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद 13 सांसद हो गए हैं. 

बता दें कि देश की राजनीति में अब तक सांसदों का टूटकर जाना लगातार बना हुआ है. इससे पहले ममता बनर्जी की टीएमसी के 23 सांसद, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद और आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए हैं. अब इसी तरह की अटकलें शरद पवार के 8 सांसदों को लेकर भी जोर पकड़ रही हैं. 

शरद पवार की शिंदे से मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में मुलाकात करना ठीक नहीं. इस मुलाकात को शरद पवार टाल सकते थे. उन्होंने आगे कहा, "पवार साहब बहुत ही सीनियर नेता हैं वे अगर किसी से मिले, किसी ने उनसे सलाह मांगी हो तो अक्सर ये हो सकता है."

उन्होंने ये भी कहा, "पवार द्वारा शिंदे से मुलाकात को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी में बेहद नाराजगी का माहौल बना हुआ है. इसलिए शरद पवार मुलाकात को टाल सकते थे." बता दें कि इस मुलाकात से उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है. इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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Uddhav Thackeray Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR CONGRESS SANJAY RAUT MUMBAI NEWS
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