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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMPSC Protest: छात्रों का आंदोलन खत्म, सरकार ने MPSC अध्यक्ष को छुट्टी पर भेजा

MPSC Protest: छात्रों का आंदोलन खत्म, सरकार ने MPSC अध्यक्ष को छुट्टी पर भेजा

महाराष्ट्र के पुणे जिले में 11 दिन बाद MPSC छात्रों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है. एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार छुट्टी पर चले गए हैं. इस बीच सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है.

Written By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Oct 2026 08:06 AM (IST)
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महाराष्ट्र में MPSC एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन आखिरकार रविवार देर रात खत्म हो गया है. MPSC के अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छुट्टी पर जाने की जानकारी दी. देर रात महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों और उनके समर्थन में पहुंचे विधायक रोहित पवार से मुलाकात की. इस दौरान कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम भी मौजूद थे.

विद्यार्थियों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने विवेक भीमनवार के छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले की जानकारी दी. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने विवेक भीमनवार को पद से नहीं हटाया है, लेकिन उन्हें छुट्टी पर भेजने का फैसला किया गया है.

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छात्रों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया और आंदोलन वापस लेने की घोषणा की. अब आने वाले दिनों में विवेक भीमनवार के खिलाफ जांच की जाएगी. जांच के निष्कर्षों के आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी.

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विवेक भीमनवार ने एक्स पर दी जानकारी 

प्रोटेस्ट के बीच MPSC अध्यक्ष छुट्टी पर चले गए हैं. उन्होंने खुद ही एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है, "महाराष्ट्र सरकार ने MPSC पेपर लीक मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की है. मैंने हमेशा अपने जीवन में नैतिकता को प्राथमिकता दी है. इसलिए, मैंने फैसला किया है कि जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने पद पर बने रहने के बजाय छुट्टी पर रहूंगा. MPSC की स्वायत्तता, विश्वसनीयता और छात्रों के हित हमेशा मेरी प्राथमिकता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे."

MPSC में सुधार के लिए समिति गठित

MPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. तुकाराम मुंढे को समिति का सचिव बनाया गया है. MPSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) में सुधार और शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति के सचिव पद पर FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे को नियुक्त किया है.

जांच कमेटी में 5 मेंबर

1) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर - तुकाराम मुंढे, सेक्रेटरी

2) बीडी नाइक, प्रेसिडेंट

3) गणेश पाटिल

4) पुलिस ऑफिसर - लखमी गौतम

5) हाई कोर्ट जज - दिलीप भोसले

समिति की अध्यक्षता बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस दिलीप भोसले करेंगे. समिति में आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश पाटिल और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाईक भी शामिल हैं.

डेलीगेशन द्वारा दिए गए ड्राफ्ट की खास बातें

- जांच कमेटी बनाई गई
- जिन सभी एग्जाम में पेपर लीक हुए थे, उनकी जांच की जाएगी
- सत्याग्रह आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे
- 2027 में होने वाले ग्रुप C एग्जाम के पदों में दोगुनी बढ़ोतरी

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 12 Oct 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MPSC MAHARASHTRA NEWS
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