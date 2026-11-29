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परिसीमन बिल: रोहित पवार ने सुप्रिया सुले को लिखी खुली चिट्ठी, लगाए गंभीर आरोप
परिसीमन बिल: रोहित पवार ने सुप्रिया सुले को लिखी खुली चिट्ठी, लगाए गंभीर आरोप
रिसीमन विधेयक को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले को लिखे एक पत्र में रोहित रवार ने उनसे प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करने और संसद में इसके खिलाफ मतदान करने की अपील की है. उन्होंने पत्र में शरद पवार की वैचारिक विरासत, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और महाराष्ट्र के राजनीतिक हितों का हवाला देते हुए पार्टी नेतृत्व से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है.
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