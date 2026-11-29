शरद पवार के नेतृत्व वाली नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) द्वारा परिसीमन विधेयक का कथित समर्थन किए जाने पर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप दो नावों पर सवार नहीं हो सकते. उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि इसके लिए गठित समिति में ज्ञानेश कुमार और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किसने चुना. ठाकरे ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया की पटकथा भाजपा पहले ही तैयार कर चुकी है और समिति में कम से कम विपक्ष के एक नेता को शामिल किया जाना चाहिए था.

न्होंने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि वह इसे तत्काल लागू किए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर राजनीति करना और उन्हें गुमराह करना गलत है. उन्होंने यह भी बताया कि शिवसेना के सभी नौ सांसदों को इस मामले में पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया गया है.

'परिसीमन प्रक्रिया को लेकर हमारा अपना अनुभव भी...'

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, 'यह सब एक साजिश का हिस्सा है और महज दिखावा है. महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और मैं आज भी इसका समर्थन करता हूं. हालांकि, मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत संसद में मौजूदा सांसदों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए. हम पूरी प्रक्रिया का ही विरोध कर रहे हैं. जरा सोचिए, ज्ञानेश कुमार, जिन पर वोटों में धांधली के आरोप लगे हैं और जिन्हें लेकर ऐसे आरोपों की पुष्टि होने का भी दावा किया गया है, उन्हें ही इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई है. फिर सुप्रीम कोर्ट के उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसने चुना? और तीसरा सदस्य कौन होगा? उसे ज्ञानेश कुमार चुनेंगे. साफ है कि भाजपा ने पूरी पटकथा पहले से ही तैयार कर रखी है. परिसीमन प्रक्रिया को लेकर हमारा अपना अनुभव भी है.

उद्धव ने कहा कि 2017 में मुंबई महानगरपालिका चुनाव के दौरान ऐसा ही हुआ था. उस समय दो वार्ड ऐसे थे, जहां हम लगातार जीतते आ रहे थे. उन्होंने मतदाता सूचियों का विश्लेषण किया और देखा कि कौन भाजपा को वोट देता है और कौन विपक्ष को. इसके बाद उन्होंने एक सोची-समझी रणनीति के तहत उन खास मतदाताओं को दोनों वार्डों में से एक ही वार्ड में समेट दिया. इससे हमारा एक वार्ड और मजबूत हो गया और वहां जीत का अंतर बढ़ गया, लेकिन दूसरे वार्ड में हमने अपना पुराना आधार खो दिया. उन्होंने दूसरी मतदाता सूची से बाहर के मतदाताओं को लाकर वहां का समीकरण बदल दिया और इस तरह हमारे दो में से एक वार्ड की जीत उसी समय हमसे छीन ली गई.'