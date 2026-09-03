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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमनोज जरांगे ने पिया पानी लेकिन अनशन तोड़ने से इनकार, बिगड़ती तबीयत के बीच यह मांग

मनोज जरांगे ने पिया पानी लेकिन अनशन तोड़ने से इनकार, बिगड़ती तबीयत के बीच यह मांग

मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे के अनशन का आज छठा दिन है. लगातार बिगड़ती तबीयत के बीच बीजेपी नेता ने उनसे कम से कम पानी पीने का आग्रह किया. हालांकि, जरांगे ने अनशन खत्म करने से इनकार किया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 07:40 AM (IST)
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मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग करते हुए मनोज जरांगे पाटील ने एक बार फिर अनशन का हथियार उठाया है. पिछले 6 दिनों से जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी में अनशन पर बैठे हैं और बीते दो-तीन दिन से उनकी तबीयत चिंताजनक बताई जा रही है. आज (गुरुवार, 3 सितंबर) अनशन का छठा दिन है और उनकी तबीयत और बिगड़ती नजर आ रही है. इस बीच बुधवार, 2 सितंबर की शाम बीजेपी नेता के आग्रह पर मनोज जरांगे पाटील ने पानी पिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि वह केवल पानी और सलाइन के लिए राजी हैं, अनशन नहीं तोड़ेंगे.

मनोज जरांगे के अनशन के कारण राज्य का राजनीतिक और सामाजिक माहौल धीरे-धीरे गरमाता दिखाई दे रहा है. मंगलवार (1 सितंबर) को ही सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अंतरवाली सराटी पहुंचकर जरांगे पाटील से मुलाकात की थी. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि सरकार उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक है. इसके बाद दो सितंबर को बीजेपी नेता विधायक प्रसाद लाद ने उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया.

यह भी पढ़ें: CJP का धरना स्थगित होने पर बोले संजय राउत, 'युवाओं की बार-बार...'

बातचीत के जरिए समाधान निकालने के संकेत

मुलाकात के बाद सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया था. राधाकृष्ण विखे पाटील ने भी सरकार की भूमिका रखते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालने के संकेत दिए. सरकार का कहना है कि मनोज जरांगे पाटील मसौदे को लेकर अपनी बात रखें. सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर मसौदे में कोई खामी होगी, तो उसे दूर किया जाएगा. 

मनोज जरांगे की मांग क्या है?

जानकारी के लिए बता दें कि मनोज जरांगे की मुख्य मांग है कि मराठा समुदाय को OBC श्रेणी के तहत कुनबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं. कुनबी समुदाय कृषि आधारित है और ओबीसी कैटेगरी में आता है. मनोज जरांगे ने दावा किया है कि मराठा और कुनबी समुदाय की एक ही वंशावली है और इसे साबित करने वाले 58 लाख रिकॉर्ड मिले हैं. इस बीच जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन मुंबई तक जाएगा.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र SIR पर शरद गुट ने उठाए सवाल, कहा- सूची सेलेक्टिव है

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
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