टाइगर श्रॉफ हमला मामले में CM फडणवीस की दो टूक, 'अपराधी कहीं भी छुप जाएं...'

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम फडणवीस ने कहा, "हमने पहले ही एक अनुरोध भेज दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है. इसीलिए मैंने कहा था कि उनके आका चाहे कहीं भी बैठे हों, पूरी कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करनी ही होगी, लेकिन हम नतीजे जरूर सामने लाएंगे."

मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, "हमने पहले भी साबित किया है कि ऐसे अपराधी दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ निकालती है और बाहर ले आती है. देखिए, इस घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जाएगी. जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे." इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि मुंबई पुलिस एक बेहद पेशेवर फोर्स है, और इस तरह की घटना के बाद वे सभी जरूरी कदम उठाएंगे."

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय मामला है. मुंबई पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है. उन्हें कुछ सुराग मिले हैं और उन्हीं के आधार पर मुंबई पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है. लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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फायरिंग करने वालों को सीएम फडणवीस की दो टूक

सीएम फडणवीस ने कहा, "रही बात उनके आकाओं की, जो कहीं छिपकर दूर से संदेश भेजते हैं, तो हम उन्हें भी ढूंढ निकालेंगे. इनमें से कोई भी महाराष्ट्र के भीतर से काम नहीं कर रहा है; जो लोग महाराष्ट्र से काम कर रहे थे, उन्हें हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. ये लोग महाराष्ट्र के बाहर या देश के बाहर से काम कर रहे हैं. हम उन राज्यों के साथ समन्वय कर रहे हैं जहां से वे काम कर रहे हैं, और जो लोग विदेश से काम कर रहे हैं, उनके लिए."

विपक्ष के हमले पर बोले सीएम फडणवीस

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में विपक्षी दल लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घेर रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. इसका पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, "विपक्षी दल हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में सरकार खुद अपनी पुलिस फोर्स के जरिए हत्याएं करवा रही थी. शायद वे मनसुख हिरेन की हत्या को भूल गए हैं. शायद वे भूल गए हैं कि कैसे वे पुलिस के तबादलों और पोस्टिंग के लिए पैसे लेते थे, कैसे उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा था, और कैसे उनके कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उनकी पुलिस ही उसके घर के बाहर बम रख रही थी."

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