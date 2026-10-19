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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रटाइगर श्रॉफ हमला मामले में CM फडणवीस की दो टूक, 'अपराधी कहीं भी छुप जाएं...'

टाइगर श्रॉफ हमला मामले में CM फडणवीस की दो टूक, 'अपराधी कहीं भी छुप जाएं...'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि अपराधी कहीं भी छिपे हों, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Oct 2026 10:42 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम फडणवीस ने कहा, "हमने पहले ही एक अनुरोध भेज दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है. इसीलिए मैंने कहा था कि उनके आका चाहे कहीं भी बैठे हों, पूरी कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करनी ही होगी, लेकिन हम नतीजे जरूर सामने लाएंगे."

मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, "हमने पहले भी साबित किया है कि ऐसे अपराधी दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ निकालती है और बाहर ले आती है. देखिए, इस घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जाएगी. जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे." इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि मुंबई पुलिस एक बेहद पेशेवर फोर्स है, और इस तरह की घटना के बाद वे सभी जरूरी कदम उठाएंगे."

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय मामला है. मुंबई पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है. उन्हें कुछ सुराग मिले हैं और उन्हीं के आधार पर मुंबई पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है. लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

यह भी पढ़ें: 'टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वालों को बख्शेंगे नहीं', बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

फायरिंग करने वालों को सीएम फडणवीस की दो टूक 

सीएम फडणवीस ने कहा, "रही बात उनके आकाओं की, जो कहीं छिपकर दूर से संदेश भेजते हैं, तो हम उन्हें भी ढूंढ निकालेंगे. इनमें से कोई भी महाराष्ट्र के भीतर से काम नहीं कर रहा है; जो लोग महाराष्ट्र से काम कर रहे थे, उन्हें हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. ये लोग महाराष्ट्र के बाहर या देश के बाहर से काम कर रहे हैं. हम उन राज्यों के साथ समन्वय कर रहे हैं जहां से वे काम कर रहे हैं, और जो लोग विदेश से काम कर रहे हैं, उनके लिए."

विपक्ष के हमले पर बोले सीएम फडणवीस

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में विपक्षी दल लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घेर रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. इसका पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, "विपक्षी दल हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में सरकार खुद अपनी पुलिस फोर्स के जरिए हत्याएं करवा रही थी. शायद वे मनसुख हिरेन की हत्या को भूल गए हैं. शायद वे भूल गए हैं कि कैसे वे पुलिस के तबादलों और पोस्टिंग के लिए पैसे लेते थे, कैसे उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा था, और कैसे उनके कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उनकी पुलिस ही उसके घर के बाहर बम रख रही थी."

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ पर हमले पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- 'जिसे सबसे सुरक्षित...'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 19 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Tiger Shroff MAHARASHTRA NEWS
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