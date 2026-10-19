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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान

अखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो 26 नवंबर 2026 संविधान दिवस पर पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. सपा ने इसे जन-मन का मैनिफेस्टो बताया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 19 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि आगामी चुनाव के लिए सपा अपना घोषणा पत्र संविधान दिवस यानी 26 नवंबर 2026 को जारी करेगी. सपा ने इस पीडीए का प्रणपत्र नाम दिया है. उन्होंने कहा कि ये जन-मन का मैनिफेस्टो होगा, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्टर कर इस बात की जानकारी दी है. अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र.. संविधान दिवस 26 नवंबर 2026 के लोकतांत्रिक पावन अवसर पर हम जारी करेंगे- 'जन-मन का मैनिफेस्टो' सपा मुखिया ने इसके साथ हैशटैग पीडीए मैनिफेस्टों 2027 भी लिखा है. 

अखिलेश यादव ने किया ऐलान

अखिलेश यादव की इस पोस्ट से साफ़ है कि सपा की नज़र आगामी चुनाव में पीडीए फॉर्मूले पर टिकी है. सपा अपने मैनिफेस्टों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय पर ख़ास फ़ोकस कर सकती हैं. इसके साथ ही इस घोषणा पत्र को लेकर संविधान दिवस का दिन तय किया गया है. इससे भी ज़ाहिर है कि सपा संविधान के मुद्दे को लेकर भी आगे चल सकती है. 

ख़ास बात ये है सपा इस बार अपना घोषणापत्र चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही लाने की तैयारी कर रही है. ताकि इसे जन-जन तक पहुंचाया जा सके. ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है सपा इसमें किन बातों पर फोकस करेगी. 

संविधान को कमजोर कर रही बीजेपी- सपा प्रवक्ता

अखिलेश यादव के इस ऐलान पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि संविधान दिवस के दिन सपा अपना घोषणा पत्र इसलिए भी जारी कर रही है क्योंकि आज संविधान को बचाने की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं. देश में लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है. इसलिए सपा ने इस दिन को चुना है. 

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बता दें कि यूपी में अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने है. जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारी तेज हो गई है. बीजेपी जहां अपने सभी सहयोगी दलों के साथ एकजुट नजर आ रही है तो वहीं सपा-कांग्रेस में अभी तक सीटों को लेकर फैसला नहीं हो पाया है. सियासी जानकारों की माने तो काँग्रेस गठबंधन में सौ से ज्यादा सीटों की माँग पर अड़ी है वहीं अखिलेश यादव मज़बूत और जिताऊ उम्मीदवार पर दाँव लगाने की बात कर रहे हैं. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
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