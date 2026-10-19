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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रज्ञानेश कुमार के समर्थन में रामदास अठावले, CJP पर बोले- 'मुझे लगता है कि...'

ज्ञानेश कुमार के समर्थन में रामदास अठावले, CJP पर बोले- 'मुझे लगता है कि...'

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को अनुचित बताया. उन्होंने विपक्ष को सूची में गड़बड़ी होने पर सुझाव देने की सलाह दी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 10:53 AM (IST)
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर इस्तीफे की मांग करना सही नहीं है. उनके मुताबिक, अगर चुनाव आयोग की सूची में कोई गलती है या किसी का नाम छूट गया है, तो उसे सुधारने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं.

रामदास अठावले ने कहा, "मुझे लगता है कि सीजेपी की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करना सही नहीं है. उन्होंने छात्रों के लिए आंदोलन किया था. NEET परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में आंदोलन करना समझ में आता है, लेकिन हर मुद्दे पर इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करते रहना ठीक नहीं है."

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चुनाव आयोग की सूची को बताया सही

केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग की ओर से तैयार की गई सूची का समर्थन करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी ने जो सूची तैयार की है, वह सही है. अगर किसी का नाम सूची से छूट गया है, तो उन्होंने उसका नाम दोबारा शामिल करने का आदेश दे दिया है."

रामदास अठावले ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था बताते हुए कहा, "चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगना उचित नहीं है."

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विपक्ष को सुझाव देने की दी सलाह

उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को चुनाव आयोग की सूची में कोई कमी नजर आती है, तो उसे सामने लाना चाहिए. इस बारे में उन्होंने कहा, "उन्होंने बहुत अच्छी सूची तैयार की है. अगर विपक्ष के लोगों को कोई सुझाव देना है या सूची में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वे अपने सुझाव दे सकते हैं. अगर सूची में कोई गलती पाई जाती है, तो उसे सुधारने के लिए चुनाव आयोग की ओर से निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा. मैं यही कहना चाहता हूं."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Oct 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE CJP MAHARASHTRA NEWS
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