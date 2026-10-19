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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसालों बाद सामने आई बेस्ट फ्रेंड, बिलखकर रोई लड़की, वीडियो वायरल

सालों बाद सामने आई बेस्ट फ्रेंड, बिलखकर रोई लड़की, वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम यूजर वंशिका दुबे ने सोशल मीडिया पर इस यादगार पल का वीडियो शेयर किया है. वंशिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिना बताए उसके घर पहुंचकर सरप्राइज देने का प्लान बनाया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में अपने सबसे करीबी दोस्त से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, यह वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा हो. लेकिन सोचिए, अगर वही बेस्ट फ्रेंड बिना बताए अचानक आपके सामने आ खड़ी हो, तो खुशी का ठिकाना क्या होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद प्यारा और भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो जिगरी सहेलियों का 'सरप्राइज री-यूनियन' देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो रही हैं.

अचानक सहेली को देखा, तो फूट-फूटकर रोने लगी दोस्त

इंस्टाग्राम यूजर वंशिका दुबे ने सोशल मीडिया पर इस यादगार पल का वीडियो शेयर किया है. वंशिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिना बताए उसके घर पहुंचकर सरप्राइज देने का प्लान बनाया था. वीडियो में जैसे ही वंशिका कमरे में दाखिल होती है और उसकी सहेली की नजर उस पर पड़ती है, तो वह हैरान रह जाती है.

लंबे समय बाद अपनी जिगरी दोस्त को अचानक सामने देखकर वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं. दोनों सहेलियां एक-दूसरे को कसकर गले लगा लेती हैं, और उनका यह प्यारा री-यूनियन कैमरे में कैद हो जाता है.

 
 
 
 
 
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फैंस का ध्यान खींच गई घर वालों की बेफिक्री

इस इमोशनल वीडियो में एक बेहद मजेदार और दिलचस्प बात भी नेटिजन्स को देखने को मिली. जब दोनों सहेलियां रोते हुए गले मिल रही थीं, तो घर में मौजूद दोस्त की माँ और भाई इस नजारे से बिल्कुल बेखबर होकर अपने काम में मस्त दिखे. उन्हें पता था कि यह चेहरा उनके घर के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि बेटी की सबसे करीबी सहेली है.

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सोशल मीडिया पर छलका लोगों का प्यार, याद आए पुराने दोस्त

इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों के दिलों को छू गया. लोग इस खूबसूरत दोस्ती पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यह लगा कि माँ और भाई अपने काम में लगे रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह घर के ही सदस्य जैसी है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया.. "सच्ची दोस्ती का अहसास ही कुछ ऐसा होता है, दूर रहकर प्यार और गहरा हो जाता है." वहीं कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने-अपने बेस्ट फ्रेंड्स को टैग करते हुए लिखा..."हम लोग कब मिल रहे हैं यार?"

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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