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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए

'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन सौरव दास और आशुतोष रांका की ‘अवैध गिरफ्तारी’ को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 09:25 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन सौरव दास और आशुतोष रांका की ‘अवैध गिरफ्तारी’ को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं. पार्टी ने दावा किया कि अदालत की कार्यवाही में देरी की जा रही है और जमानतदारों की गारंटी को अस्पष्ट आधार पर खारिज किया गया है. इस बीच मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को मिली कथित धमकियों के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है.

सीजेपी नेता जंतर-मंतर में जबरन प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों नेताओं ने वहां के बंद दरवाजों को फांदकर प्रवेश किया था. उन्हें 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और 14 अक्टूबर को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

अभिजीत दीपके ने क्या कहा
सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रशासन आशु और सौरव की अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींचने और उनकी रिहाई रोकने के लिए अदालत की कार्यवाही में देरी करने की हर तरह की अनुचित कोशिश कर रहा है.’’ दीपके ने कहा, ‘‘उन्हें जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में बनाए रखने के लिए देरी करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं.’’

इन आरोपों पर पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. सीजेपी लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि एसईएम और सरकारी अभियोजक शाम करीब साढ़े पांच बजे पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं की रिहाई पर विचार करने के बजाय कार्यवाही को मजिस्ट्रेट को मिले कथित धमकी भरे संदेश की ओर मोड़ दिया गया.

दिल्ली पुलिस पर बरसीं रत्ना सिंह 
रत्ना सिंह ने कहा, ‘‘लगातार चार दिन तक पेश नहीं होने वाले सरकारी अभियोजक अचानक आज पहुंचे और उन्होंने कार्यवाही को कथित धमकी भरे संदेश की ओर मोड़ने की कोशिश की.’’ उन्होंने कहा कि सीजेपी के वकीलों ने मजिस्ट्रेट से संदेश भेजने वाले की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी दलीलें नहीं सुनी गईं.

उन्होंने बताया कि हमारे वकीलों ने कहा है कि अगर किसी ने आपको धमकी दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए. आदेश में उसका नंबर दर्ज कीजिए और हमें उसका नाम बताइए. उन्होंने सवाल किया कि कथित धमकी भरे संदेश का दास और रांका से जुड़े मामले की कार्यवाही पर क्या असर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई सत्यापन या सहायक दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड में पेश नहीं किए गए.

रत्ना सिंह ने आरोप लगाया, ‘‘यह अवैध गिरफ्तारी है. यह राज्य की साजिश है. दिल्ली पुलिस की साजिश है कि वे सौरव और आशुतोष को जेल में रखना चाहते हैं.’’ सिंह ने कहा कि वकील कई घंटे तक इंतजार करते रहे. उन्होंने सवाल किया कि उच्च अदालतों के निर्देश के मुताबिक निचली अदालत का रुख करने के बावजूद बार-बार देरी क्यों की जा रही है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 19 Oct 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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