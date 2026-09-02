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महाराष्ट्र SIR पर शरद गुट ने उठाए सवाल, कहा- सूची सेलेक्टिव है

महाराष्ट्र में SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है और विपक्ष के निशाने पर है. इस सूची से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब है. इसपर NCP (SP) ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 02 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत सोमवार (31 अगस्त) को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी. अब एनसीपी (शरद गुट) ने सूची में से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं. एनसीपी (शरद गुट) ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे सेलेक्टिव बताया है.

एनसीपी (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे चुनिंदा लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के आरोप लगाए हैं. प्रवक्ता महबूब शेख ने कहा कि हम सबूतों के साथ इसपर जल्द ही अपना पक्ष रखेंगे. 

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महबूब शेख ने कहा- पता लगाएंगे कहां हुआ है गलत

NCP (SP) के प्रवक्ता महबूब शेख ने मीडिया से बातचीत में कहा, "SIR में बहुत कम नाम सामने आए हैं. SIR की लिस्ट 21 तारीख को आई थी. हमने अपने सभी BLA को काम सौंप दिया है. अब ये BLA पता लगाएंगे कि कहां-कहां गलत काम हुआ है और कहां-कहां अन्याय हुआ है. जब वो सब कुछ पता लगा लेंगे, तब हम पूरे सबूतों के साथ अपना पक्ष रखेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "अभी हमें इस पर चार से आठ दिन तक काम करना पड़ेगा ताकि यह पता चल सके कि कौन से नाम हटाए गए हैं  और कौन से नाम बिना किसी ठोस वजह के हटाए गए हैं. इन सब की जामच करने के बाद ही हम इस मामले पर कुछ कह पाएंगे."

अनीश गवांडे ने चुनाव आयोग को घेरा

इससे पहले एनसीपी (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे ने  चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से 2 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जोकि राज्य के हर पांच में से एक वोटर के बराबर हैं. 288 विधानसभा सीटों में से 237 सीटों पर जितने नाम हटाए गए हैं वो संख्या उस सीट पर 2024 की जीत के अंतर से अधिक है. 

अपने पोस्ट में अनीश गवांडे ने दावा किया कि इसका सबसे अधिक असर मुंबई और MMR पर पड़ा है, जहां 76 लाख नाम हटाए गए हैं. ये संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का 35 प्रतिशत है, जबकि बाकी महाराष्ट्र का ये औसत 17% है.

मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का दावा

अनीश गवांडे ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुंबई में, जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर 25 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां 40% से ज़्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. मुंब्रा-कलवा सीट, जिसका प्रतिनिधित्व NCP (SP) के जितेंद्र आव्हाड करते हैं, वहां 44% वोटर हटा दिए गए हैं. भिवंडी ईस्ट में 49 प्रतिशत वोटर हटा दिए गए हैं. मानखुर्द शिवाजीनगर में 44 प्रतिशत वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. 

अनीश ने चुनाव आयोग पर चुनिंदा लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने के आरोप लगाते हुए कहा कि इसपर महाराष्ट्र चुप नहीं रहेगा.  उन्होंने आगे लिखा, 'इनमें से तीन-चौथाई नाम बिना किसी दस्तावेज के हटाए गए हैं. वो भी केवल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के कहने पर कि वोटर नहीं मिला, नाम हटा दिए गए.'

चुनाव आयोग से की मांग

अपने पोस्ट में अनीश ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो 4 नवंबर को वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले हर हटाए गए वोटर की पोलिंग-स्टेशन-वार लिस्ट जारी करे. इसके साथ ही, नाम हटाने का कारण और संबंधित BLO के विजिट रिकॉर्ड भी बताए. 

चुनाव आयोग का क्या कहना है?

वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं वो गणना फॉर्म नहीं जमा कर सके हैं. हालांकि, आयोग ने कहा है कि जिनका नाम रह गया है वो ड्राफ्ट सूची जारी होने केल एक महीने तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा मतदाता अपना नाम शआमिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 02 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Election Commission MAHARASHTRA NEWS SIR
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