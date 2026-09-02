महाराष्ट्र SIR पर शरद गुट ने उठाए सवाल, कहा- सूची सेलेक्टिव है

महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत सोमवार (31 अगस्त) को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी. अब एनसीपी (शरद गुट) ने सूची में से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं. एनसीपी (शरद गुट) ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे सेलेक्टिव बताया है.

एनसीपी (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे चुनिंदा लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के आरोप लगाए हैं. प्रवक्ता महबूब शेख ने कहा कि हम सबूतों के साथ इसपर जल्द ही अपना पक्ष रखेंगे.

Mumbai, Maharashtra: NCP (SP) Spokesperson Mehboob Shaikh says, "Very few names have appeared in the SIR. The list for SIR came out on the 21st. We have assigned tasks to all our BLAs. Now, those BLAs will work to identify where wrong practices have occurred and where injustice… pic.twitter.com/m93x9tNv29 — IANS (@ians_india) September 2, 2026

महबूब शेख ने कहा- पता लगाएंगे कहां हुआ है गलत

NCP (SP) के प्रवक्ता महबूब शेख ने मीडिया से बातचीत में कहा, "SIR में बहुत कम नाम सामने आए हैं. SIR की लिस्ट 21 तारीख को आई थी. हमने अपने सभी BLA को काम सौंप दिया है. अब ये BLA पता लगाएंगे कि कहां-कहां गलत काम हुआ है और कहां-कहां अन्याय हुआ है. जब वो सब कुछ पता लगा लेंगे, तब हम पूरे सबूतों के साथ अपना पक्ष रखेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "अभी हमें इस पर चार से आठ दिन तक काम करना पड़ेगा ताकि यह पता चल सके कि कौन से नाम हटाए गए हैं और कौन से नाम बिना किसी ठोस वजह के हटाए गए हैं. इन सब की जामच करने के बाद ही हम इस मामले पर कुछ कह पाएंगे."

अनीश गवांडे ने चुनाव आयोग को घेरा

इससे पहले एनसीपी (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से 2 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जोकि राज्य के हर पांच में से एक वोटर के बराबर हैं. 288 विधानसभा सीटों में से 237 सीटों पर जितने नाम हटाए गए हैं वो संख्या उस सीट पर 2024 की जीत के अंतर से अधिक है.

अपने पोस्ट में अनीश गवांडे ने दावा किया कि इसका सबसे अधिक असर मुंबई और MMR पर पड़ा है, जहां 76 लाख नाम हटाए गए हैं. ये संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का 35 प्रतिशत है, जबकि बाकी महाराष्ट्र का ये औसत 17% है.

More than 2 crore names have been struck off the draft rolls of Maharashtra. That is one in every five voters in this state.



In 237 of our 288 Vidhan Sabha seats, the number of deletions is higher than the 2024 victory margin for that seat.



Mumbai and the MMR have borne the… — Anish Gawande (@anishgawande) September 2, 2026

मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का दावा

अनीश गवांडे ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुंबई में, जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर 25 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां 40% से ज़्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. मुंब्रा-कलवा सीट, जिसका प्रतिनिधित्व NCP (SP) के जितेंद्र आव्हाड करते हैं, वहां 44% वोटर हटा दिए गए हैं. भिवंडी ईस्ट में 49 प्रतिशत वोटर हटा दिए गए हैं. मानखुर्द शिवाजीनगर में 44 प्रतिशत वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.

अनीश ने चुनाव आयोग पर चुनिंदा लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने के आरोप लगाते हुए कहा कि इसपर महाराष्ट्र चुप नहीं रहेगा. उन्होंने आगे लिखा, 'इनमें से तीन-चौथाई नाम बिना किसी दस्तावेज के हटाए गए हैं. वो भी केवल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के कहने पर कि वोटर नहीं मिला, नाम हटा दिए गए.'

चुनाव आयोग से की मांग

अपने पोस्ट में अनीश ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो 4 नवंबर को वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले हर हटाए गए वोटर की पोलिंग-स्टेशन-वार लिस्ट जारी करे. इसके साथ ही, नाम हटाने का कारण और संबंधित BLO के विजिट रिकॉर्ड भी बताए.

चुनाव आयोग का क्या कहना है?

वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं वो गणना फॉर्म नहीं जमा कर सके हैं. हालांकि, आयोग ने कहा है कि जिनका नाम रह गया है वो ड्राफ्ट सूची जारी होने केल एक महीने तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा मतदाता अपना नाम शआमिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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