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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'

पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'

मुंगेर के दुर्गा पूजा महोत्सव में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से माफी मांगी. साथ ही उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे दोनों को फिर साथ काम करते देखना चाहते हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Oct 2026 10:53 AM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के मुंगेर जिले में एक स्टेज शो के दौरान अभिनेत्री अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से माफी मांगी. कल्याणपुर में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में पवन सिंह के बयान ने लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने अक्षरा सिंह को अपना बाबू और बेटा बताया. साथ ही उनके माता-पिता के लिए भी सम्मान जताया.

पवन सिंह की बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग उत्साहित नजर आए. उन्होंने आगे साथ काम करने की भी इच्छा जताई है. उनका यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है.

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बोले- अक्षरा और उनके परिवार से दिल से सॉरी

मंच से पवन सिंह ने कहा, “अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, मेरा बेटा है. उनके पिताजी मेरे भैया हैं और माताजी भाभी हैं.” उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी वजह से अक्षरा सिंह के माता-पिता को कभी बुरा लगा है, तो वह दिल से माफी मांगते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं. पवन सिंह के इस बयान को उनके और अक्षरा सिंह के पुराने विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है.

क्या फिर साथ काम करेंगे पवन-अक्षरा?

माफी मांगने के बाद पवन सिंह ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे अक्षरा सिंह और उन्हें फिर से साथ काम करते देखना चाहते हैं. इस सवाल के बाद दोनों कलाकारों की जोड़ी को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. फिलहाल यह देखना होगा कि भविष्य में दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आते हैं या नहीं.

बड़ी दुर्गा महारानी के दरबार में उमड़ी भीड़

मुंगेर के कल्याणपुर स्थित सिद्धपीठ श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी के दरबार में शारदीय नवरात्र के दौरान भव्य आयोजन किया गया. यूथ क्लब कल्याणपुर की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. मां भगवती के दर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे. पवन सिंह की मौजूदगी ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए. उनके बयान के बाद धार्मिक आयोजन के साथ भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ी भी सुर्खियों में आ गई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 19 Oct 2026 10:53 AM (IST)
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