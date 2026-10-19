'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर

इस साल नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल की प्रख्यात न्यायविद और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त नवानेथम (नवी) पिल्लई को मिला है. उनके सम्मान पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बधाई संदेश शेयर नहीं किया गया है. जिसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर निशाना साधा है.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे लोगों पर शर्म आती है.

निंदनीय फैसला लिया है

शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर नवी का एक एआई वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय मूल की इस असाधारण महिला (इनकी कहानी साथ में संलग्न है) को नोबेल शांति पुरस्कार जीते हुए छह दिन हो चुके हैं और भारत सरकार-जो उनका पैतृक देश है, उसने उन्हें बधाई तक नहीं दी?! ऐसे घटिया लोगों पर शर्म आती है, जिन्होंने इतना निंदनीय फैसला लिया है. इस वीडियो में नवी की कहानी दिखाई गई है.

It’s been six days since this remarkable woman of Indian origin (see her story, attached) won the #NobelPeacePrize. And the Government of India, her ancestral homeland, hasn’t so much as congratulated her?! Shame on the petty men who have made such a deplorable decision. https://t.co/heM05YbwY4 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 18, 2026

डी राजा ने किया पीएम से आग्रह

सीपीआई के महासचिव डी राजा ने पीएम मोदी से नवी पिल्लई को बधाई देने का आग्रह किया है. एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे देश को इस उपलब्धि का जश्न मनाना है.

शशि थरूर ने दी थी बधाई

शशि थरूर ने नवी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर बधाई दी थी. उन्होंने नवी की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, नवानेथेम "नवी" पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई! मानवाधिकारों, अंतरराष्ट्रीय न्याय और दुनिया भर में कानून के शासन को मजबूत करने के प्रति उनका जीवन भर का समर्पण हम सभी को प्रेरित करता रहता है. हम सभी को, जिन्होंने उनकी तरह ही संयुक्त राष्ट्र में सेवा दी है. यह सम्मान वास्तव में उनके लिए बिल्कुल सही है!

Proud congratulations to Navanethem "Navi" Pillay on being awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Her lifelong dedication to human rights, international justice, and strengthening the rule of law across the globe continues to inspire all of us who, like her, served the @un. A truly well-deserved honour! #NobelPeacePrize #NaviPillay #HumanRights #InternationalLaw — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 9, 2026

बता दें कि नवी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत के डरबन शहर के एक गरीब और साधारण परिवार में हुआ था. नवी भारतीय तमिल मूल की हैं और उनके पिता एक बस ड्राइवर थे. उनका शुरुआती जीवन दक्षिण अफ्रीका के बेहद कड़े और क्रूर रंगभेद शासन के साये में बीता.

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