टाइगर श्रॉफ हमला: संजय राउत ने CM फडणवीस को घेरा, बोले- 'आप तो गृहमंत्री हैं न...'

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की वो अपने घरों में सुरक्षा के साथ बैठे हैं. उन्होंने प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के राज में अपराधियों में डर खत्म हो गया है और इसमें इनकी मिलीभगत शामिल है. राउत ने कहा कि उनको डर है कि कल को ये लोग राजनीतिक विरोधियों को ही न निशाना बनाने लगें.

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'जंतर-मंत्र के बाद यह गृहमंत्री की भी जिम्मेदारी'

संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा, "मैं इतना ही कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के गृह मंत्री हैं. मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था का जिम्मा उनका है. अमित शाह जी जो कृष्ण मेनन रोड पर रहते हैं और लगभग एक लाख सशस्त्र फौज के घेरे में बैठे हैं, जंतर-मंतर के बाद यह उनकी भी जिम्मेदारी है."

'यह जंगलराज है'

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि आये दिन किसी न किसी पर हमला हो रहा है और ये किसी जंगलराज से कम नहीं है और अगर जंगलराज है तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा, "सरेआम मुंबई में कभी सलमान खान पर हमला होता है, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है. कभी ठाणे में हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या होती है, कल टाइगर शॉप पर गोली चलाई. यह जंगलराज है. अगर जंगलराज शुरू होता है, तो उस राज को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, महाराष्ट्र में."

'पीछे से माफिया गैंग को सपोर्ट कर रहे'

राउत ने आगे कहा, "सब कुछ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कंट्रोल के बाहर चला गया है. अब देखिए, जिस तरह से दर-दिन, दर-दिन की बात है, हत्याएं हो रही हैं. एक्सटॉर्शन हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, मुख्यमंत्री क्या करें? गृह मंत्री हैं ना आप, तो आपकी जिम्मेदारी है, अमित शाह जी, आपकी जिम्मेदारी है. कहां हैं आप लोग? ये माफिया गैंग को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं."

'मुझे डर है...'

राउत ने आगे ये तक कह दिया कि कल को राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि अपराधियों में कोई डर नहीं रह गया है. उन्होंने कहा, "मुझे डर है, कल टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ, आने वाले दिनों आप इसी कैंप का इस्तेमाल करके आपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करवाएंगे. अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के राज में इन गैंगस्टर्स में डर खत्म हो गया है. डर होता है कानून का, न्यायलय का, गृह मंत्री का लेकिन डर नहीं है, एक दूसरे से मिलीभगत है."

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