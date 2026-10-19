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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रटाइगर श्रॉफ हमला: संजय राउत ने CM फडणवीस को घेरा, बोले- 'आप तो गृहमंत्री हैं न...'

टाइगर श्रॉफ हमला: संजय राउत ने CM फडणवीस को घेरा, बोले- 'आप तो गृहमंत्री हैं न...'

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि शाह और फडणवीस के राज में अपराधियों में डर खत्म हो गया है. इन अपराधियों के साथ इनकी मिलीभगत शामिल है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की वो अपने घरों में सुरक्षा के साथ बैठे हैं. उन्होंने प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के राज में अपराधियों में डर खत्म हो गया है और इसमें इनकी मिलीभगत शामिल है. राउत ने कहा कि उनको डर है कि कल को ये लोग राजनीतिक विरोधियों को ही न निशाना बनाने लगें. 

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'जंतर-मंत्र के बाद यह गृहमंत्री की भी जिम्मेदारी'

संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा, "मैं इतना ही कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के गृह मंत्री हैं. मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था का जिम्मा उनका है. अमित शाह जी जो कृष्ण मेनन रोड पर रहते हैं और लगभग एक लाख सशस्त्र फौज के घेरे में बैठे हैं, जंतर-मंतर के बाद यह उनकी भी जिम्मेदारी है."  

'यह जंगलराज है'

 शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि आये दिन किसी न किसी पर हमला हो रहा है और ये किसी जंगलराज से कम नहीं  है और अगर जंगलराज है तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा, "सरेआम मुंबई में कभी सलमान खान पर हमला होता है, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है. कभी ठाणे में हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या होती है, कल टाइगर शॉप पर गोली चलाई. यह जंगलराज है. अगर जंगलराज शुरू होता है, तो उस राज को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, महाराष्ट्र में."  

'पीछे से माफिया गैंग को सपोर्ट कर रहे'

राउत ने आगे कहा, "सब कुछ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कंट्रोल के बाहर चला गया है. अब देखिए, जिस तरह से दर-दिन, दर-दिन की बात है, हत्याएं हो रही हैं. एक्सटॉर्शन हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, मुख्यमंत्री क्या करें? गृह मंत्री हैं ना आप, तो आपकी जिम्मेदारी है, अमित शाह जी, आपकी जिम्मेदारी है. कहां हैं आप लोग? ये माफिया गैंग को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं."  

'मुझे डर है...'

राउत ने आगे ये तक कह दिया कि कल को राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि अपराधियों में कोई डर नहीं रह गया है. उन्होंने कहा, "मुझे डर है, कल टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ, आने वाले दिनों आप इसी कैंप का इस्तेमाल करके आपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करवाएंगे. अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के राज में इन गैंगस्टर्स में डर खत्म हो गया है. डर होता है कानून का,  न्यायलय का, गृह मंत्री का लेकिन डर नहीं है, एक दूसरे से मिलीभगत है."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 19 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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Tiger Shroff MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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