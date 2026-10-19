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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के समर्थन में उतरे जगन रेड्डी, NDA को लगा बढ़ा झटका

CJP के समर्थन में उतरे जगन रेड्डी, NDA को लगा बढ़ा झटका

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सीजेपी का सपोर्ट किया है. उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर किए गए फैसले पर दुख जताया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 19 Oct 2026 09:07 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही है. सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो न्यायिक हिरासत में हैं. विपक्ष इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है मगर अब एनडीए का साथ देने वाले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के रुख भी बदल गए हैं.

संसद में एनडीए सरकार का साथ देने वाले वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव आयोग को लेकर किए गए फैसले पर दुख जताया है और सीजेपी का सपोर्ट किया जा रहा है. उनके इस सपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह लेफ्ट पार्टियों के साथ उनका तालमेल हो सकता है. हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.

चुनाव आयोग के फैसले पर जताया दुख
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड्डी ने कहा था कि 'हमे अब दुख होता है. हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हमें उस प्रक्रिया से सहमत नहीं होना चाहिए था जिसमें चुनाव आयुक्त को तीन सदस्सीय समिति चुनती है. उस समिति में पीएम, पीएम की तरफ से चुने गए एक नेता और विपक्ष के नेता होते हैं. उन्होंने कानून में बदलाव और समिति में भारत के मुख्य न्यायधीश को शामिल करने की मांग भी की है.'

YSRCP के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि 'हम मुद्दों के आधार पर एनडीए का सपोर्ट करते हैं. इस मुद्दे पर हमें लगता है कि जनता को सरकार की तरफ से और ज्यादा आश्वासन की जरुरत है.'

क्या है वजह

नेता ने कहा, 'आंध्र प्रदेश में विपक्ष की पार्टी होने के नाते, हमें लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए जो उन लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं जिनके वोट गैर कानूनी तरीके से काटे गए. टीडीपी की आंध्र प्रदेश सरकार राज्य चुनाव आयोग की मिलीभगत से उसके इशारों पर चलने वाले इस आयोग का फायदा उठा रही है.'

ये भी पढ़ें: ओवैसी ने अखिलेश को निशाने पर लिया, आजम खान के लिए मांगी दुआ, बोले- 'हम अल्लाह से...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Jagan Mohan Reddy CJP NDA
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