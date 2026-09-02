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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP का धरना स्थगित होने पर बोले संजय राउत, 'युवाओं की बार-बार...'

CJP का धरना स्थगित होने पर बोले संजय राउत, 'युवाओं की बार-बार...'

कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सितंबर को प्रस्तावित धरना स्थगित होने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि इसमें गलत क्या है? अब मोर्चा क्यों निकालना है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभिनंदन करता हूं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Sep 2026 04:27 PM (IST)
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  • संजय राउत ने इसे युवाओं की जीत बताया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (01 सितंबर) को बड़ा फैसला सुनाते हुए छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया. जिसके बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित धरने को रद्द करने का ऐलान किया. अब इससे जुड़े सवाल पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इसे युवाओं की जीत करार दिया.

जब उनसे पूछा गया कि सीजेपी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया है. इस पर संजय राउत ने कहा, ''इसमें गलत क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और बच्चों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. तो 5 सितंबर को मोर्चा क्यों निकालना है. मोर्चा भी स्थगित कर दिया, ये युवाओं की जीत है.'' 

युवाओं की बार-बार जीत हो रही है- संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने आगे कहा, ''युवाओं की बार-बार जीत हो रही है. इस देश में पहली बार हो रहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को कॉकरोच कहा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूं.'' 

केंद्र सरकार ने छात्रों को दिलाया था भरोसा

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (01 सितंबर) को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को निरस्त कर दिया था. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत में केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि दर्ज केस वापस लिए जाएंगे और भविष्य में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. 

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर संजय राउत क्या बोले?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के BJP और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोपों से जुड़े सवाल पर संजय राउत ने कहा, ''ये सही है न, उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग के बारे में कहा है वो शत प्रतिशत सही बात है.'' राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी और 'वोट चोरी आयोग' अपनी चालें बदलते रहते हैं. इसका एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीत हासिल हो और लोकतंत्र का खात्मा हो जाए.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 02 Sep 2026 04:27 PM (IST)
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