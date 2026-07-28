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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: 2 नाबालिग बहनों के साथ 65 के बुजुर्ग ने कई बार किया रेप! अरेस्ट

महाराष्ट्र: 2 नाबालिग बहनों के साथ 65 के बुजुर्ग ने कई बार किया रेप! अरेस्ट

Maharashtra News: पीड़िता ने बताया कि उस आदमी ने मई में पहली बार और उसके बाद तीन बार, कुल चार बार उसके साथ रेप कर चुका है. जैसे ही पीड़िता ने यह बताया, मां और परिवार वाले हैरान रह गए

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 28 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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पिंपरी चिंचवड़ शहर में 2 सगी बहनों पर हुए जुल्म से दहल गया है. पड़ोस में रहने वाले 65 साल के अपराधी ने इस हरकत को अंजाम दिया है. इस मामले में वाकड पुलिस ने रमजान बागवान को गिरफ्तार किया है. रेपिस्ट पर आरोप है कि उसने 10 साल की पीड़िता के साथ डेढ़ महीने में चार बार और 4 साल की पीड़िता के साथ एक बार रेप किया.

इस मामले में रेपिस्ट के खिलाफ POCSO और एट्रोसिटी का केस दर्ज किया गया है. पीड़िता के माता-पिता, दादा-दादी और चाचा जो पड़ोस में रहते हैं, मजदूर हैं. रेपिस्ट, उसकी पत्नी और बेटा जो पीड़िता के परिवार के बगल में रहते हैं, वे भी मजदूरी करते हैं.

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क्या है मामला?

क्लास 4th की दस साल की पीड़िता रोज की तरह सोमवार सुबह आठ बजे स्कूल गई थी. जब वह 11 बजे घर पहुंची, तो उसके माता-पिता और दादा-दादी सभी काम पर जा चुके थे. घर के बगल में रहने वाले अपराधी की पत्नी और बेटा भी काम पर चले गए थे, लेकिन अपराधी घर पर ही रहा. उस समय, दस साल की पीड़िता और उसकी चार साल की बहन घर के आसपास घूम रही थीं. दोपहर में, दस साल की पीड़िता कपड़े धोने के लिए बाहर आई, उस समय अपराधी ने यह पक्का किया कि कोई आसपास न हो और पीड़िता का मुंह बंद कर उसे पास के अपने घर में ले गया.

कैसे आरोपी आया पकड़ में?

पड़ोस की एक महिला ने यह देखा. यह महिला पीड़िता के माता-पिता के काम से घर आने का इंतजार कर रही थी. शाम को उनके घर आने से पहले, अपराधी ने बच्ची के साथ बलात्कार टॉर्चर किया और उसे छोड़ दिया.  अपराधी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने परिवार को बताया तो वह चाकू से उसका पेट काट देगा. हालांकि, पड़ोसी महिला दोपहर में पीड़िता के माता-पिता के पास पहुंची और उन्हें बताया कि क्या हुआ था. फिर जब पीड़िता की मां ने उसे भरोसे में लेकर पूछा तो उसने बताया कि आज क्या हुआ था. 

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि उस आदमी ने मई में पहली बार और उसके बाद तीन बार, कुल चार बार उसके साथ रेप कर चुका है. जैसे ही पीड़िता ने यह बताया, मां और परिवार वाले हैरान रह गए. इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उन्हें बताया गया कि वो आदमी कुछ दिन पहले उसकी चार साल की बहन को एक बार घर ले गया था, तो परिवार वाले हैरान रह गए. फिर परिवार वाले वाकड पुलिस स्टेशन गए और 65 साल के आरोपी रमजान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO और एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है.   

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
POCSO Pimpri-chinchwad MAHARASHTRA NEWS
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