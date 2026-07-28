ठाणे में 38 साल पुरानी इमारत की गैलरी गिरी, 15 वर्षीय आसमा की मौत

ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में बीती शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया. दरगाह रोड स्थित जनता बेकरी बिल्डिंग के पास और विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण के कार्यालय के समीप स्थित करीब 38 वर्ष पुरानी फैयाज अपार्टमेंट की गैलरी अचानक भरभराकर गिर गई. यह इमारत ग्राउंड प्लस 4 मंजिला थी, जिसमें कुल 28 फ्लैट हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय 15 वर्षीय असमा शेख गैलरी में खड़ी थी. अचानक पूरी गैलरी टूटकर नीचे गिर गई और वह मलबे के नीचे दब गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय नागरिक तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

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मलबे में दबने से आसमा शेख की मौत

स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से असमा शेख को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला गया. पहले उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत अत्यंत गंभीर बताते हुए तत्काल कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल (कलवा हॉस्पिटल) रेफर कर दिया. हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हादसे के समय इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे. गैलरी गिरने के बाद कुछ लोग इमारत के भीतर ही फंस गए थे. स्थानीय नागरिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में केवल 15 वर्षीय असमा शेख की मौत हुई, जबकि अन्य लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया.

मौके पर पहुंचे स्थानीय नगरसेवक

इस दौरान स्थानीय नगरसेवक एवं विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने सीढ़ी के सहारे इमारत तक पहुंचकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में सक्रिय भूमिका निभाई. स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में बढ़-चढ़कर सहयोग किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

घटना के बाद तुरंत पहुंचा प्रशासन

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और महानगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. अधिकारियों ने इमारत की स्थिति का निरीक्षण किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस हादसे ने एक बार फिर पुराने और जर्जर भवनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक भवनों का तत्काल सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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