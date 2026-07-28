NCP के गुटों के विलय की चर्चा तेज, अमित शाह से मिले तटकरे और सुले

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सोमवार (28 जुलाई) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के नेताओं की अलग-अलग मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है. इस मुलाकात को लेकर अटकले लगाई जा रही है कि दोनों गुटों का विलय हो सकता है. खबरें हैं कि सबसे पहले NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, NCP के संभावित विलय (मर्जर) को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी सिलसिले में यह मुलाकात हो सकती है.

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सूत्रों का दावा है कि इससे पहले NCP (शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इसके बाद दिल्ली में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की भी एक बैठक हुई थी. अब सुनील तटकरे और अमित शाह की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में NCP के भविष्य और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं. हालांकि, इन बैठकों के एजेंडे या NCP के संभावित विलय को लेकर अब तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

NCP के दोनों गुटों के विलय की अटकलें तेज

सबसे पहले अजित पवार गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने अमित शाह से मुलाकात की. इसके कुछ समय बाद शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और बीड से सांसद बजरंग सोनावने ने भी केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की. मुलाकात के बाद सुप्रिया सुले और बजरंग सोनावने ने कहा कि वो सुप्रिया की बेटी रेवती के विवाह समारोह के रिसेप्शन का निमंत्रण देने आए थे. इसके अलावा उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी गृहमंत्री से चर्चा की. दोनो गुटों के वरिष्ठ नेताओं की इस मुलाकात के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है.

हालांकि, राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि बीजेपी चाहती है कि NCP के दोनों गुट पहले एकजुट हों और उसके बाद (NDA) का हिस्सा बनें. सूत्रों के अनुसार, इसी दिशा में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और NCP के दोनों गुटों के बीच बातचीत जारी है.

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