महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर लीक का दावा, रोहित पवार ने लगाए गंभीर आरोप

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महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर लीक का दावा, रोहित पवार ने की CBI जांच की मांग

MPSC Drug Inspector Paper Leak: यह परीक्षा MPSC द्वारा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी. दावा है कि परीक्षा से दो दिन पहले ही 100 में से लगभग 90 प्रश्न उत्तरों के साथ व्हाट्सएप पर लीक हो गए थे. 

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 27 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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देशभर में आये दिन  पेपर लीक का कोई न कोई मामला सामने आ रहा है. इस बीच महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) द्वारा आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर (औषध निरीक्षक) भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने और बड़ी गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए है. NCP (SP) गुट के नेता रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि 12 लाख में पेपर बेचे जा रहे थे, 5 लाख एडवांस में दिया जाना था. 

यह परीक्षा MPSC द्वारा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी. कहा जा रहा है कि परीक्षा से दो दिन पहले (20 मार्च को) ही 100 में से लगभग 90 प्रश्न उत्तरों के साथ व्हाट्सएप पर लीक हो गए थे. 

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रोहित पवार ने क्या दावा किया?

रोहित पवार का दावा है कि यह प्रश्नपत्र ₹12 लाख में बेचा गया. उनके अनुसार, पहले 5 लाख रुपए एडवांस लिए गए और परीक्षा के बाद 7 लाख की बाकी रकम वसूली गई. रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में एक नायब तहसीलदार के बेटे और बेटी का नाम भी सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि दोनों इस परीक्षा में सफल हुए हैं. उनके मुताबिक, बेटे को 13वीं रैंक मिली और उसने 149 अंक हासिल किए, जबकि बेटी को 16वीं रैंक मिली और उसके 148 अंक आए. रोहित पवार ने अब इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. 

क्या है मामला?

दरअसल, ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 22 मार्च को ऑफलाइन हुई थी. 12 जून को परिणाम घोषित हुआ और 1 से 21 जुलाई के बीच साक्षात्कार आयोजित किए गए. 22 जुलाई को अंतिम चयन सूची जारी हुई. MPSC के सूत्रों ने जानकारी दी कि अंतिम सूची के अगले दिन, 23 जुलाई को MPSC को ईमेल के जरिए एक शिकायत मिली कि पेपर के सवाल लीक हुए हैं. शिकायत मिलते ही आयोग ने शिकायतकर्ता से सभी सबूत प्रस्तुत करने को कहा. इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी और शिकायतकर्ता दोनों को प्रत्यक्ष पूछताछ के लिए बुलाया गया. आज दोनों के आयोग के समक्ष उपस्थित होने की संभावना है. 

शिकायतकर्ता ने कहा- की फर्जी शिकायत

इस बीच, रविवार रात उसी शिकायतकर्ता ने MPSC को एक और ईमेल भेजकर दावा किया कि उसकी पहले की शिकायत फर्जी थी. ईमेल में कहा गया है कि जल्द दोबारा परीक्षा होने की संभावना नहीं थी, इसलिए पेपर लीक की कहानी गढ़कर दोबारा परीक्षा कराने के उद्देश्य से यह साजिश रची गई. 

अब इस मामले में, 20 मार्च को कथित बातचीत होने के बावजूद उसकी शिकायत जुलाई में इतनी देरी से क्यों की गई, इसकी भी जांच की जा रही है. इसके अलावा, रविवार को प्राप्त ईमेल और इस मामले से जुड़े सभी पक्षों से आज पूछताछ की जा रही है. 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 27 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Paper Leak Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS
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