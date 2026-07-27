महाराष्ट्र सरकार ने माफ नहीं किया कर्ज, किसान ने कर लिया सुसाइड

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. रालेगांव तहसील के भांब गांव में 49 वर्षीय किसान राजू बापुराव चुड्डुके ने जहर पीकर अपनी जान दे दी. राजू इस बात से दुखी थे कि सरकार की कर्जमाफी की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी.

जानकारी के अनुसार, राजू चुड्डुके के नाम मौजा मुधापुर (उजाड़) में 1 हेक्टेयर 39 आर कृषि भूमि है. उन पर बैंक का बकाया कर्ज था और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार की कर्जमाफी योजना के तहत उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल होगा. इसी उम्मीद से वे रालेगांव स्थित मध्यवर्ती बैंक में सूची देखने पहुंचे थे लेकिन सूची में अपना नाम नहीं मिलने पर वे गहरे सदमे में आ गए.

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खेती की बढ़ती लागत, बीज और खाद के दाम से भी परेशान थे किसान

घर लौटने के बाद राजू पूरा दिन चिंतित रहे. शनिवार (25 जुलाई) रात करीब 10 बजे उन्होंने घर में ही जहर पी लिया. परिजन उन्हें तुरंत रालेगांव ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक किसान अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. परिजनों का कहना है कि बढ़ती खेती की लागत, बीज और खाद के दाम, सूखे की मार और कर्ज के बोझ के कारण परिवार पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था. ऐसे में कर्जमाफी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी.

'कर्जमाफी का वादा किया था, सरकार ने पूरा नहीं किया'

परिवार और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कर्जमाफी का वादा तो किया, लेकिन कई पात्र किसानों के नाम सूची से बाहर रह गए. उनका कहना है कि इसी निराशा ने राजू चुड्डुके को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

यवतमाल लंबे समय से किसान आत्महत्याओं के लिए संवेदनशील जिला माना जाता है. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने, कर्जमाफी प्रक्रिया की समीक्षा करने और मृतक किसान के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

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