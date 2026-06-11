राज ठाकरे की अपने जन्मदिन से पहले अपील, होर्डिंग्स नहीं, पेड़ लगाएं, मैं तब मौजूद नहीं..
Raj Thackeray News: MNS चीफ राज ठाकरे का 14 मई को जन्मदिन है, लेकिन इस साल उन्होंने जन्मदिन से पहले अपने समर्थकों से खास अपील की है. उन्होंने कहा है कि वो अपने जन्मदिवस पर मुंबई में मौजूद नहीं रहेंगे,
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे का 14 मई को जन्मदिन है, लेकिन इस साल उन्होंने जन्मदिन से पहले अपने समर्थकों से खास अपील की है. उन्होंने कहा है कि वो इस साल अपने जन्मदिवस के अवसर पर मुंबई में मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए अपने समर्थकों से कहा है कि वो उनका जन्मदिन जनसेवा के कामों के जरिए मनाएं. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो काफी चर्चा में है.
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, '14 जून, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, पिछले कई वर्षों से आप सभी बड़े उत्साह के साथ मुझसे मिलने आते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, फूलों के गुलदस्ते, मिठाइयां और केक लेकर आते हैं तथा पूरे राज्य में होर्डिंग्स लगाते हैं. जन्मदिन के दिन अपने लोगों से मिलना वास्तव में आनंददायक होता है, लेकिन इस वर्ष मैं अपने जन्मदिन के दिन मुंबई में नहीं रहूंगा, इसलिए आप सबसे मुलाकात नहीं हो सकेगी.'
माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना, हितचिंतकांना,— Raj Thackeray (@RajThackeray) June 11, 2026
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
१४ जून या माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी गेली अनेक वर्ष तुम्ही सगळे जणं मला उत्साहाने भेटायला येता, शुभेच्छा द्यायला येता, येताना पुष्पगुच्छ, मिठाई, केक घेऊन येता, राज्यभर होर्डिंग्स लावता . वाढदिवसाच्या दिवशी माझ्या…
जन्मदिन पर होर्डिंग न लगाने की अपील
राज ठाकरे ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो शहरों में बधाई के होर्डिंग्स लगाने के बजाय पूरे राज्य में फूल, फल या टिकाऊ पेड़ लगाएं. MNS चीफ ने लिखा, 'मेरी आप सभी से विनम्र अपील है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन जनहितकारी कार्यों के माध्यम से मनाएं. शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगाकर और शहरों को रंगने के बजाय इस बार मेरा जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाने का प्रयास करें.'
पूरे राज्य में बड़े पौधे लगाने की अपील
उन्होंने कहा कि पेड़ लगाते समय अपेक्षाकृत बड़े पौधे लगाएं, ताकि उनके जीवित रहने की संभावना अधिक हो. छोटे पौधे अक्सर उचित देखभाल न मिलने पर नष्ट हो जाते हैं. ऐसे पौधे नर्सरी में उपलब्ध होते हैं. उचित स्थान का चयन कर स्थानीय लोगों के हाथों उनका रोपण कराएं. साथ ही स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लेकर उन्हें इन नए पौधों और पेड़ों की देखभाल तथा नियमित रूप से पानी देने के कार्य में शामिल करें, ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें.
जानवरों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की अपील
इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से जानवरों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की भी अपील की. उन्होंने लिखा, 'सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, बल्कि अब तो जनवरी और फरवरी से ही पशु-पक्षी पानी की तलाश में भटकते दिखाई देते हैं. यदि इस वर्ष वर्षा कम हुई, तो अगले वर्ष की शुरुआत से ही जानवरों को पानी के लिए और अधिक भटकना पड़ेगा. इसलिए जंगलों के किनारों पर तथा शहरों में भी आवारा पशुओं और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें. केवल जलपात्र बनाकर न रुकें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि उनमें हमेशा पानी उपलब्ध रहे.'
सिर्फ फोटो/सोशल मीडिया लाइक के लिए न करें काम
राज ठाकरे ने कहा कि हमें अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगाने और उन्हें बचाने का संकल्प लेना होगा. आज जंगलों को नष्ट कर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं और सरकार इसी में व्यस्त दिखाई देती है. इसी कारण हमने यह अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. जैसे वृक्षारोपण के समय स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर यह अभियान चलाएंगे, वैसे ही इसे केवल एक दिन का आयोजन या सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर लाइक्स और व्यूज बटोरने का माध्यम न बनाएं. हमें लाइक्स और व्यूज नहीं, बल्कि पेड़ लगाकर लोगों और प्रकृति का आशीर्वाद कमाना है.
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