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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररॉड से पीटकर बेटे ने की मां की हत्या, शराब के पैसे देने से किया था मना

रॉड से पीटकर बेटे ने की मां की हत्या, शराब के पैसे देने से किया था मना

Pune News In Hindi: पुणे जिले के भोर तालुका में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने अपनी ही मां की लोहे की रॉड से हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर में रखकर बाहर से ताला मारकर बाग गया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 09 Aug 2026 01:13 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने अपनी ही मां की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी. यह वारदात वेलवंड घाटी के म्हालवाड़ी गांव में हुई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतका की पहचान 52 वर्षीय बेबी कालू मालुसरे के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में उसके 31 वर्षीय बेटे समीर कालू मालुसरे को हिरासत में लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, समीर ने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. बेबी मालुसरे ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इससे गुस्साए समीर ने लोहे की रॉड से अपनी मां के सिर और चेहरे पर कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण बेबी की मौके पर ही मौत हो गई.

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आरोपी ने शव को घर के अंदर ही रखकर मकान बाहर से किया बंद

मां की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर ही रखा और मकान को बाहर से बंद कर दिया. इसके बाद उसने पड़ोसियों को गुमराह करते हुए बताया कि उसकी मां गांव गई हुई है. कुछ घंटे बाद समीर दोबारा घर के पास पहुंचा और पड़ोसियों से कहा कि उसकी मां घर पर मौजूद है.

इसी दौरान आसपास के लोगों को बेबी मालुसरे की मौत की जानकारी हुई. उन्होंने तुरंत भोर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी समीर मालुसरे को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS CRIME NEWS
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