रॉड से पीटकर बेटे ने की मां की हत्या, शराब के पैसे देने से किया था मना

महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने अपनी ही मां की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी. यह वारदात वेलवंड घाटी के म्हालवाड़ी गांव में हुई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतका की पहचान 52 वर्षीय बेबी कालू मालुसरे के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में उसके 31 वर्षीय बेटे समीर कालू मालुसरे को हिरासत में लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, समीर ने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. बेबी मालुसरे ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इससे गुस्साए समीर ने लोहे की रॉड से अपनी मां के सिर और चेहरे पर कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण बेबी की मौके पर ही मौत हो गई.

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आरोपी ने शव को घर के अंदर ही रखकर मकान बाहर से किया बंद

मां की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर ही रखा और मकान को बाहर से बंद कर दिया. इसके बाद उसने पड़ोसियों को गुमराह करते हुए बताया कि उसकी मां गांव गई हुई है. कुछ घंटे बाद समीर दोबारा घर के पास पहुंचा और पड़ोसियों से कहा कि उसकी मां घर पर मौजूद है.

इसी दौरान आसपास के लोगों को बेबी मालुसरे की मौत की जानकारी हुई. उन्होंने तुरंत भोर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी समीर मालुसरे को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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