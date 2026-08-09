बारामती में फिर एयरक्राफ्ट दुर्घटना, ट्रेनिंग प्लेन हादसे का शिकार

महाराष्ट्र के पुणे में बारामती हवाई पट्टी के पास रविवार (09 अगस्त) को एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनिंग विमान हादसे का शिका हो गया. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह दुर्घटना दोपहर करीब 12.30 बजे हुई. हादसे की वजह की जांच की जा रही है.

पुणे ग्रामीण के SP संदीप सिंह गिल ने कहा, "बारामती एयरफ़ील्ड पर ट्रेनिंग के दौरान VT-SEX नाम का एक विमान रनवे से बाहर निकल गया. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया. इस दौरान कैप्टन चिराग शशिकांत दोइफोडे और कैडेट अभिजीत जुंद्रे विमान में सवार थे. किसी के घायल होने की खबर नहीं है."

#WATCH | Baramati | Pune Rural SP Sandeep Singh Gill says, "An aircraft VT-SEX was involved in a runway excursion incident at Baramati Airfield during a training exercise, with Capt Chirag Shashikant Doifode and Cadet Abhijeet Jundre on board. No injuries have been reported."… https://t.co/IR5T5Y6chw pic.twitter.com/hIH7PE4rcS — ANI (@ANI) August 9, 2026

पेव्ड सरफेस से हटकर बाहर चला गया विमान

विमान सबसे पहले 'लिंक ब्रावो' से रनवे पर आया, रनवे 29 के थ्रेशोल्ड (शुरुआती हिस्से) पर लाइन-अप हुआ और 'रिजेक्टेड टेक-ऑफ़' (टेक-ऑफ़ को बीच में ही रोकना) किया. इसके बाद, विमान को रनवे 11 के थ्रेशोल्ड पर लाइन-अप किया गया, जहां एक और 'रिजेक्टेड टेक-ऑफ' किया गया. इस प्रक्रिया के दौरान, विमान रनवे पर पूरी तरह से रुक नहीं पाया और रनवे 29 के थ्रेशोल्ड से आगे निकल गया और पेव्ड सरफेस से हटकर बाहर चला गया.

मई 2026 में भी हुआ था हादसा

इससे पहले मई 2026 में भी बारामती एयरपोर्ट के पास रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद क्रैश-लैंड हुआ था. उस घटना में भी ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया था.

जनवरी 2026 में विमान हादसे में अजित पवार की हुई थी मौत

वहीं, जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हुई थी.

एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सवाल

लगातार सामने आ रही विमान दुर्घटनाओं ने बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि हादसों के बाद भी एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस और स्थायी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

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