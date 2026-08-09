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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबारामती में फिर एयरक्राफ्ट दुर्घटना, ट्रेनिंग प्लेन हादसे का शिकार

बारामती में फिर एयरक्राफ्ट दुर्घटना, ट्रेनिंग प्लेन हादसे का शिकार

Baramati Plane Crash: पुणे ग्रामीण के SP संदीप सिंह गिल ने बताया कि बारामती एयरफील्ड पर ट्रेनिंग के दौरान विमान रनवे से बाहर निकल गया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 09 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे में बारामती हवाई पट्टी के पास रविवार (09 अगस्त) को एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनिंग विमान हादसे का शिका हो गया. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह दुर्घटना दोपहर करीब 12.30 बजे हुई. हादसे की वजह की जांच की जा रही है.

पुणे ग्रामीण के SP संदीप सिंह गिल ने कहा, "बारामती एयरफ़ील्ड पर ट्रेनिंग के दौरान VT-SEX नाम का एक विमान रनवे से बाहर निकल गया. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया. इस दौरान कैप्टन चिराग शशिकांत दोइफोडे और कैडेट अभिजीत जुंद्रे विमान में सवार थे. किसी के घायल होने की खबर नहीं है."

पेव्ड सरफेस से हटकर बाहर चला गया विमान

विमान सबसे पहले 'लिंक ब्रावो' से रनवे पर आया, रनवे 29 के थ्रेशोल्ड (शुरुआती हिस्से) पर लाइन-अप हुआ और 'रिजेक्टेड टेक-ऑफ़' (टेक-ऑफ़ को बीच में ही रोकना) किया. इसके बाद, विमान को रनवे 11 के थ्रेशोल्ड पर लाइन-अप किया गया, जहां एक और 'रिजेक्टेड टेक-ऑफ' किया गया. इस प्रक्रिया के दौरान, विमान रनवे पर पूरी तरह से रुक नहीं पाया और रनवे 29 के थ्रेशोल्ड से आगे निकल गया और पेव्ड सरफेस से हटकर बाहर चला गया.

मई 2026 में भी हुआ था हादसा

इससे पहले मई 2026 में भी बारामती एयरपोर्ट के पास रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद क्रैश-लैंड हुआ था. उस घटना में भी ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया था. 

जनवरी 2026 में विमान हादसे में अजित पवार की हुई थी मौत

वहीं, जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हुई थी.

एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सवाल

लगातार सामने आ रही विमान दुर्घटनाओं ने बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि हादसों के बाद भी एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस और स्थायी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Baramati MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Baramati Plane Crash
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