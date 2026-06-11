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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पहले बारिश तो होने दो,' शरद पवार की NCP का कांग्रेस में होगा विलय? सुप्रिया सुले ने दिया ये चौंकाने वाला जवाब

'पहले बारिश तो होने दो,' शरद पवार की NCP का कांग्रेस में होगा विलय? सुप्रिया सुले ने दिया ये चौंकाने वाला जवाब

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के एक महीने बाद यह चर्चा शुरू हुई की TMC का कांग्रेस में विलय हो सकता है. अब NCP (SP) को लेकर पूछे गए एक सवाल पर सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है.

By : वैभव परब | Updated at : 11 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रे पार्टी (शरद पवार) की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा ममता बनर्जी की अध्यक्षता वाली तृणमूल कांग्रेस का विलय करने के कथित ऑफर पर प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही उन्होंने एनसीपी (एसपी) को भविष्य में ऐसे ऑफर मिलने की संभावनाओं पर भी टिप्पणी की. 

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने मन की बात कहने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि संजय राउत उनके भाई हैं और उनके सुझावों का सम्मान किया जाना चाहिए. ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी दिखीं सुले ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ पूरी ताकत से खड़ी है और अब मामला अदालत में जाएगा. उन्होंने कहा, 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.'

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में कोई कभी खत्म नहीं होता और ममता बनर्जी की विचारधारा को कोई समाप्त नहीं कर सकता. सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वह उस बैठक में मौजूद नहीं थीं और न कांग्रेस ने उन्हें कुछ बताया, न ही टीएमसी ने.

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भविष्य में यदि कांग्रेस की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को विलय का प्रस्ताव दिया जाता है तो क्या होगा, इस सवाल पर सुप्रिया सुले ने हल्के अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'अभी बारिश हुई तो छतरी लूंगी या रेनकोट, पहले बारिश तो होने दो, उसके बाद देखते हैं.'

उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के सात सांसदों के शिवसेना में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आजकल कई तरह के 'ऑपरेशन' चल रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'पहले अस्पताल में ऑपरेशन होते थे, अब राजनीति में हो रहे हैं.' हालांकि उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया.

इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी बोलीं सुप्रिया

इंडिया गठबंधन की बैठक पर सुप्रिया सुले ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और तय किया गया कि हर दो महीने में सहयोगी दल मिलेंगे. उन्होंने बताया कि अगली बैठक हैदराबाद में होगी. उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों को जिस तरह तोड़ने की कोशिश की गई, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन देशहित के लिए सभी दल एकजुट हैं.

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इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कई सुझाव दिए हैं और इस विषय पर अगली बैठक में और विस्तार से चर्चा की जाएगी.

पीएम मोदी के कार्याकाल पर क्या बोलीं सुप्रिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि सरकार ने 12 वर्षों में इतना काम किया है तो उसे अपने कामों की बात करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के भाषण में कांग्रेस का बार-बार उल्लेख किया गया. उन्होंने कहा, 'अगर मैं 12 साल काम करती तो अपने काम की बात करती.'

पीएम नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में से बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहे, इस सवाल पर सुप्रिया सुले ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 'ऑफ कोर्स, अटल बिहारी वाजपेयी.' सीजेपी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी नई पार्टी बना सकता है. उन्होंने कहा, 'आप भी पार्टी बना सकते हैं.' वहीं सर्वदलीय बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अगली चर्चा सर्वदलीय बैठक में करने की मांग करेगी.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 11 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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