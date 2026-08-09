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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला

अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूरे मामले में नई जांच के आदेश रविवार (9 अगस्त 2026) को जारी किए हैं. उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Aug 2026 07:39 PM (IST)
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दो साल पहले ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान हुए चर्चित RG कर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूरे मामले में नई जांच के आदेश रविवार (9 अगस्त 2026) को जारी किए हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई जांच का ऐलान करते हुए दावा किया है कि इस मामले में पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही है. 

स्वास्थ्य मंत्री बोले- हम सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे

वहीं, इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत् मुखोपाध्याय ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए. न्याय होना चाहिए. भयानक आरजी कर घटना के दो साल बीच चुके हैं. फिर भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. हमें यह जानना है कि क्या हुआ था. सबूतों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ कैसे हुई. इसके लिए कौन जिम्मेदार था. क्या किसी ने किसी के कहने पर ऐसा किया था. हमने संबंधित फाइलें फिर से खोली हैं. सच का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं. हर अनसुलझे सवाल की जांच होना चाहिए. जो भी दोषी पाया जाए, उसे कानून का सामना करना होगा. 

दो साल पहले 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की कर दी गई थी हत्या

दरअसल घटना 9 अगस्त 2024 की है. .कोलकाता के राधागोविन्द कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी. यह महिला चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक सेकंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन पीजीटी डॉक्टर थीं. वह नाइट ड्यूटी पर थीं. आराम करने के लिए कॉलेज परिसर के सेमिनार हॉल में गई थीं. जहां उनका शव बर्बर स्थिति में पाया गया. इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सजा कोलकाता के सियालदह सेशन कोर्ट ने सुनाई है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 09 Aug 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
National News Breaking News WEST BENGAL RG KAR HOSPITAL
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