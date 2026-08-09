नासिक में भूकंप के झटके, घरों-दुकानों में कंपन से दहशत

महाराष्ट्र के नासिक में आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. रविवार (9 अगस्त) की सुबह 5:33 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया है. हालांकि, ये झटके हल्के थे, जिससे कोई जनहानि की खबर नहीं है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.3 मैग्नीट्यूड रही है. इससे पहले शनिवार (8 अगस्त) रात करीब 10 बजे भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. अचानक घरों और दुकानों में कंपन होने लगा और छतों व दरवाजों के हिलने से लोगों में दहशत फैल गई.

NCS के अनुसार, शनिवार को आये भूकंप की तीव्रता करीब 4.3 मैग्नीट्यूड था. इसका केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के आसपास 5 किलोमीटर की गहराई में होने की जानकारी सामने आई है. भूकंप के झटकों के बाद कुछ इलाकों में घरों और दुकानों में दरारें आने की भी जानकारी है. हालांकि, अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रिपोर्ट के अनुसार, सुरगाणा, डिंडोरी, सप्तश्रृंगी गढ़ और पेठ जैसे ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ नासिक शहर के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए हैं. नासिक ज़िले के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है.

प्रशासन ने की अपील

पिछले एक हफ्ते से भूकंप के ऐसे झटकों की खबरें नासिक से सामने आ रही हैं. शनिवार को आये झटकों से कई घरों की दीवारों पर दरारें आ गई हैं. नासिक शहर के पंचवटी इलाके में भी लोगों ने लिफ्ट में झटके महसूस किए, जिससे लोग घबरा गए. ऐसे में नासिक जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड में है. नासिक के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

सतर्क रहने की सलाह

प्रशासन ने लोगों से अपील कर कहा कि भूकंप के झटकों के दौरान अगर आप घर के अंदर हैं, तो खिड़कियों, कांच, अलमारी और भारी चीजों से दूर रहें. अगर हो सके, तो किसी मज़बूत मेज के नीचे बैठ जायें. झटके जारी रहने के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल न करें और न ही बाहर भागने की कोशिश करें. जब झटके रुक जाएं, तो इमारतों से सुरक्षित दूरी पर किसी खुली जगह पर चले जाएं. बिजली की लाइनों, पेड़ों और खतरनाक ढांचों से दूर रहने का सलाह दी गई है. प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे अफवाहें या बिना पुष्टि वाली खबरों से दूर रहें.