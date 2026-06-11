हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभारत आने से पहले अमेरिका में पीएम मोदी से मिले थे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अरे बाप रे...

भारत आने से पहले अमेरिका में पीएम मोदी से मिले थे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अरे बाप रे...

CJP News: शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने CJP प्रमुख अभिजीत दीपके के बारे में दावा किया था कि अमेरिका में उनकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 Jun 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि भारत आने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. 

अब राउत के इस दावे पर दीपके ने प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज़ के सहयोगी संस्थान एबीपी माझा से बात करते हुए दीपके इस दावे पर हंसने लगे. उन्होंने कहा- अरे बाप रे... मैं नहीं जानता हूं. हो सकता है कोई एआई जनरेटेड फोटो हो.मेरी पीएम से कैसे मुलाकात हो सकती है. मैं तो एक साधारण छात्र हूं और उनका (पीएम) प्रोटोकॉल इतना होता है मैं कैसे मिल सकता हूं.

'पहले बारिश तो होने दो,' शरद पवार की NCP का कांग्रेस में होगा विलय? सुप्रिया सुले ने दिया ये चौंकाने वाला जवाब

हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे- दीपके

दीपके ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं; हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे. हालांकि अगर कोई सियासी दल हमें समर्थन करना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे. हमारा आंदोलन स्वतंत्र है. दीपके ने एसआईआर की प्रक्रिया में भी खामियां गिनाते हुए आरोप लगाया कि सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं. पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम हटाए गए. इलेक्शन मतलब होता है कि जनता यह तय करें कि कौन सी सरकार आएगी. अपने यहां क्या हो रहा है- सरकार तय करती है कि कौन वोट करेगा. बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए. फिर यह किस बात का चुनाव?

बुजुर्ग से मारपीट मामले में कैब चालक के खिलाफ 14 घंटे बाद FIR, एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई

सीजेपी पर अराजकता को समर्थन देने के आरोप लगाने के मामले में दीपके ने कहा कि क्या न्याय मांगना अराजकता बढ़ाना है? नेता की जिम्मेदारी तय करना, अराजकता कैसे है? जंतर मंतर पर भारत माता की जय, जय भीम के नारे लगे, क्या यह नारे लगाना अराजकता है? हमारी मांग क्या है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. क्या लोकतंत्र में ऐसा करना अराजकता है?

Published at : 11 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
CJP Sanjay Raut MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
भारत आने से पहले अमेरिका में पीएम मोदी से मिले थे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अरे बाप रे...
भारत आने से पहले अमेरिका में पीएम मोदी से मिले थे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अरे बाप रे...
महाराष्ट्र
'पहले बारिश तो होने दो,' शरद पवार की NCP का कांग्रेस में होगा विलय? सुप्रिया सुले ने दिया ये चौंकाने वाला जवाब
'पहले बारिश तो होने दो,' शरद पवार की NCP का कांग्रेस में होगा विलय? सुप्रिया सुले ने दिया ये चौंकाने वाला जवाब
महाराष्ट्र
बुजुर्ग से मारपीट मामले में कैब चालक के खिलाफ 14 घंटे बाद FIR, एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई
एकनाथ शिंदे के निर्देश पर ठाणे पुलिस का एक्शन, बुजुर्ग से मारपीट मामले में कैब ड्राइवर के खिलाफ 14 घंटे बाद FIR
महाराष्ट्र
किसानों की कर्जमाफी के लिए रोहित पवार का बड़ा ऐलान, 12 जून को करेंगे 'अन्न त्याग आंदोलन'
किसानों की कर्जमाफी के लिए रोहित पवार का बड़ा ऐलान, 12 जून को करेंगे 'अन्न त्याग आंदोलन'
Advertisement

वीडियोज

TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Bengal Poltics: सोनिया का ऑफर.. ममता की डिमांड! कांग्रेस में मिल जाएगी ममता की TMC? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
इंडिया
Kirti Azad on TMC Turmoil: 'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
हेल्थ
Daily Walking Distance: एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एग्रीकल्चर
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget