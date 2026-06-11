भारत आने से पहले अमेरिका में पीएम मोदी से मिले थे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अरे बाप रे...

शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि भारत आने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी.

अब राउत के इस दावे पर दीपके ने प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज़ के सहयोगी संस्थान एबीपी माझा से बात करते हुए दीपके इस दावे पर हंसने लगे. उन्होंने कहा- अरे बाप रे... मैं नहीं जानता हूं. हो सकता है कोई एआई जनरेटेड फोटो हो.मेरी पीएम से कैसे मुलाकात हो सकती है. मैं तो एक साधारण छात्र हूं और उनका (पीएम) प्रोटोकॉल इतना होता है मैं कैसे मिल सकता हूं.

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हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे- दीपके

दीपके ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं; हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे. हालांकि अगर कोई सियासी दल हमें समर्थन करना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे. हमारा आंदोलन स्वतंत्र है. दीपके ने एसआईआर की प्रक्रिया में भी खामियां गिनाते हुए आरोप लगाया कि सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं. पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम हटाए गए. इलेक्शन मतलब होता है कि जनता यह तय करें कि कौन सी सरकार आएगी. अपने यहां क्या हो रहा है- सरकार तय करती है कि कौन वोट करेगा. बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए. फिर यह किस बात का चुनाव?

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सीजेपी पर अराजकता को समर्थन देने के आरोप लगाने के मामले में दीपके ने कहा कि क्या न्याय मांगना अराजकता बढ़ाना है? नेता की जिम्मेदारी तय करना, अराजकता कैसे है? जंतर मंतर पर भारत माता की जय, जय भीम के नारे लगे, क्या यह नारे लगाना अराजकता है? हमारी मांग क्या है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. क्या लोकतंत्र में ऐसा करना अराजकता है?