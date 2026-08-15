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महाराष्ट्र ATS का एक्शन, आतंकियों के वीडियो शेयर करने वाला ड्राइवर अरेस्ट

Maharashtra ATS Action: आरोपी की पहचान सोहेल रज्जाक शेख के रूप में हुई है. वह मूल रूप से तलोजा का रहने वाला है और 2021 में पडघा आकर रहने लगा था.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Aug 2026 11:44 AM (IST)
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महाराष्ट्र ATS ने सोशल मीडिया पर वांटेड आतंकियों के वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पडघा के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे जिले के पडघा से 35 वर्षीय एक ट्रक ड्राइवर को सोशल मीडिया पर वांटेड आतंकियों के भाषण वाले कट्टरपंथी वीडियो डाउनलोड कर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

बताया जा रहा है,कि आरोपी ने एक इंस्टाग्राम ग्रुप के जरिए इन वीडियोज को प्रसारित किया. जांच के लिए उसके डिजिटल डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

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वीडियो में मसूद अजहर के भाषण शामिल

इन वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर फरहतुल्लाह घोरी और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) प्रमुख मसूद अजहर समेत वांटेड आतंकियों के भाषण शामिल बताए जा रहे हैं. इनके भड़काऊ भाषण आरोपी अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करता था. हालांकि किस मकसद से आरोपी इन वीडियो को शेयर कर रहा था इसका पता लगाया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी की पहचान सोहेल रज्जाक शेख के रूप में हुई है. वह मूल रूप से तलोजा का रहने वाला है और 2021 में पडघा आकर रहने लगा था. वह पडघा के अर्जुनली इलाके में रह रहा था और वहां की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता था.

मामले में चार अन्य लोगों से पूछताछ

एटीएस ने बाद में सोहेल शेख को आगे की जांच के लिए पडघा पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं जांच एजेंसियों ने ऐसे ही मामले में चार अन्य लोगों से भी पूछताछ की है. फिलहाल मामले में पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस इस इंस्टाग्राम पेज की पीछे के पहलुओं को भी खंगालने में लगी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 11:44 AM (IST)
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Maharashtra ATS MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Thane News
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