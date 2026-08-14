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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'उन्हें और उनकी फैमिली को...', सौरभ दास को लेकर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

'उन्हें और उनकी फैमिली को...', सौरभ दास को लेकर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

Abhijeet Dipke On Saurav Das: सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है. इस पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी में उनके परिवार को पुलिस ने डराया-धमकाया. हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को खारिज किया है. हालांकि अब इस मामले पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं.

अभिजीत दीपके ने कहा, "सौरव दास और उनकी फैमिली को क्यों परेशान किया जा रहा है?" उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं यह पूछने की क्या जरूरत है. उनकी मां को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है?"

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सौरभ दास को लेकर क्या बोले अभिजीत दीपके? 

अभिजीत दीपके ने सौरभ दास को लेकर कहा, "सौरव दास देश के लिए काम कर रहे हैं. उनकी वजह से बार कॉउंसिल के चेयरमैन ने उनके एक वीडियो के बाद अपना नोटिस वापस ले लिया. जितने भी लॉ के छात्र थे उनका सौरभ की वजह से भविष्य बच गया.

स्कूल infrastructure पर अभिजीत दीपके ने कहा, "यह हमारे देश का दुर्भागयपूर्ण सच है. 80 साल की आजादी के बाद भी हमारे बच्चे बेसिक सुविधा के लिए स्कूलों में तरस रहे हैं. हमें इसे बदलना है.

सौरभ दास ने पुडुचेरी पुलिस पर लगाया आरोप

सौरव दास ने कहा कि दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस उनके परिवार के पास पहुंची और उनसे कई तरह के सवाल-जवाब किए. दास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘पुडुचेरी पुलिस, यह उत्पीड़न क्यों? यह आदेश किसने दिया और किस मकसद से? क्या यह कानूनी प्रक्रिया है? पुडुचेरी में भाजपा सरकार मेरे परिवार को क्यों डरा-धमका रही है? यह पुडुचेरी सरकार का स्वभाव नहीं है. यह केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है." 

डुचेरी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि पुलिस सौरव दास के रिश्तेदारों के घर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक ‘‘नियमित प्रक्रिया" थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे अहम दिनों से पहले, अहम रास्तों के आस-पास रहने वाले लोगों के घर जाकर सुरक्षा के मकसद से कुछ सवाल पूछे जाते हैं. उन्होंने परेशान करने और डराने-धमकाने के आरोपों को खारिज कर दिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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