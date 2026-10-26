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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनन्ही वर्दा ने किसानों को दान किए गुल्लक के पैसे , CM फडणवीस हुए भावुक

नन्ही वर्दा ने किसानों को दान किए गुल्लक के पैसे , CM फडणवीस हुए भावुक

महाराष्ट्री में वर्धा तिमांडे नाम की एक नन्ही बच्ची के बेहद सराहनीय और संवेदनशील कदम की जानकारी उन्होंने साझा की.  4.5 साल की वर्दा ने अपने गुल्लक में जमा किए कुछ पैसे  मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दिए हैं. ये रकम बहुत बड़ी नहीं है लेकिन प्रयास और भाव बहुत बड़ा है. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 26 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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महाराष्ट्र में वर्दा जिले की एक नन्हीं बच्ची वर्दा तिमांडे और उसका छोटा भाई अपनी छोटी सी मदद और किसानों के प्रती उनकी भाव चर्चा का विषय बने हुए हैं.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके इस भाव को सराहा है और लिखा कि वो काफी भावुक हो गए हैं.  

सोशल मीडिया पर वर्दा तिमांडे नाम की एक नन्ही बच्ची के बेहद सराहनीय और संवेदनशील कदम की जानकारी उन्होंने साझा की.  4.5 साल की वर्दा ने अपने गुल्लक में जमा किए कुछ पैसे  मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दिए हैं. ये रकम बहुत बड़ी नहीं है लेकिन प्रयास और भाव बहुत बड़ा है. 

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मामला क्या है?

दरअसल, वर्दा को जब  महाराष्ट्र के किसानों (अन्नदाता) के सूखे की वजह से परेशान होने और उनकी बदहाली के बारे में पता चला तो वो भावुक हो गई. उसने अपने जमा किए पैसे को किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) में दान करने का निर्णय लिया और चेक लेकर पहुंच गई सीएम के ऑफिस. 

सीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'नन्हें हाथों से मिली बड़ी मदद... किसानों के प्रति एक मां जैसी ममता और स्नेह! छोटी वर्दा तिमांडे और उसके छोटे भाई ने सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए अपनी बचत के ₹3575 मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया. उनके इस फैसले ने दिल को गहराई से छू लिया है. '

सीएम ने कहा- उसके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया

उन्होंने आगे लिखा, 'किसानों के प्रति वर्दा की चिंता और उसके शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया. 'हमारी छोटी सी मदद से किसान अंकल के चेहरों पर खुशियां आएंगी. ये शब्द सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया.  'बलिराजा', जिनकी मेहनत पर हमारा जीवन निर्भर है, उनके दर्द को एक छोटी सी बच्ची ने भी महसूस किया. यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है. अंत में सीएम फडणवीस ने लिखा कि वर्दा के संवेदनशील दिल और उसके नन्हें हाथों से की गई इस बड़ी मदद को नमन किया. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 26 Oct 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS
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