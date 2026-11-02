हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर

केंद्रीय गृह मत्री अमित शाह ने सोमवार को हैदराबाद पहुंचकर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद वह निजा कॉलेज पहुंचे, यहां से उन्होंने मार्च की शुरुआत की. उनके साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव समते हजारों कार्यकर्ता हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद, वह अराजकता के जरिए सत्ता हथियाने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा से पहले, अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘नागरिकों ने हमारे लोकतंत्र को इन हमलों से बचाने के लिए कमर कस ली है.’

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव एक्‍स पर पोस्ट किया कि उन्होंने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की ताकि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही देशद्रोही ताकतों से लड़ने की शक्ति मिल सके. इससे पहले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस ने हमारे देश को अराजकता में धकेलने की कोशिश की है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Home Minister Amit Shah leads BJP’s ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ march in Hyderabad https://t.co/rsxNOnVaos — ANI (@ANI) November 2, 2026

उन्होंने कहा, 'हमारा देश राहुल गांधी की दंगा भड़काने वाली राजनीति से नहीं बल्कि संविधान और जनता के जनादेश से चलेगा.' बीजेपी नेता ने रविवार को दिल्ली में हुई रैली में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भागीदारी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि जहां तेलंगाना गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है. उन्होंने कहा, 'सीएम रेवंत रेड्डी का पूरा ध्यान रामलीला मैदान रैली को सफल बनाने पर था, लेकिन वह पूरी तरह से विफल रही. तेलंगाना में जल संकट से निपटने के बजाय मुख्यमंत्री रेड्डी अवैध घुसपैठियों के वोटों की रक्षा के लिए विफल रैलियों में भाग लेने में व्यस्त हैं.

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