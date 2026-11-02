ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर

हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद, वह अराजकता के जरिए सत्ता हथियाने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मत्री अमित शाह ने सोमवार को हैदराबाद पहुंचकर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद वह निजा कॉलेज पहुंचे, यहां से उन्होंने मार्च की शुरुआत की. उनके साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव समते हजारों कार्यकर्ता हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद, वह अराजकता के जरिए सत्ता हथियाने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा से पहले, अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘नागरिकों ने हमारे लोकतंत्र को इन हमलों से बचाने के लिए कमर कस ली है.’

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव एक्‍स पर पोस्ट किया कि उन्होंने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की ताकि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही देशद्रोही ताकतों से लड़ने की शक्ति मिल सके. इससे पहले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस ने हमारे देश को अराजकता में धकेलने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा, 'हमारा देश राहुल गांधी की दंगा भड़काने वाली राजनीति से नहीं बल्कि संविधान और जनता के जनादेश से चलेगा.' बीजेपी नेता ने रविवार को दिल्ली में हुई रैली में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भागीदारी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि जहां तेलंगाना गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है. उन्होंने कहा, 'सीएम रेवंत रेड्डी का पूरा ध्यान रामलीला मैदान रैली को सफल बनाने पर था, लेकिन वह पूरी तरह से विफल रही. तेलंगाना में जल संकट से निपटने के बजाय मुख्यमंत्री रेड्डी अवैध घुसपैठियों के वोटों की रक्षा के लिए विफल रैलियों में भाग लेने में व्यस्त हैं.

ये भी पढ़ें :  'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 02 Nov 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Breaking News Abp News CONGRESS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
विश्व
'हमले का जवाब देने के लिए रहें तैयार', US-ईरान टेंशन के बीच मोजतबा का आर्मी को निर्देश
'हमले का जवाब देने के लिए रहें तैयार', US-ईरान टेंशन के बीच मोजतबा का आर्मी को निर्देश
क्रिकेट
ICC Rankings में छठे नंबर पर पहुंची अफगानिस्तान, श्रीलंका पिछड़ी; टॉप पर भारत
ICC Rankings में छठे नंबर पर पहुंची अफगानिस्तान, श्रीलंका पिछड़ी; टॉप पर भारत
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
इंडिया
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget