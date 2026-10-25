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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: चाचा के 15 तोले गहने चुराकर खरीदी थार, फिर उन्हें पूजा में बुलाया, गिरफ्तार

महाराष्ट्र: चाचा के 15 तोले गहने चुराकर खरीदी थार, फिर उन्हें पूजा में बुलाया, गिरफ्तार

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भतीजे ने चाचा के 15 तोले गहने चुराकर थार कार खरीदी और चाचा को ही पूजा में बुला लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 25 Oct 2026 11:29 PM (IST)
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कोल्हापुर जिले के पन्हाला तहसील में स्थित सातवे गांव से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक 19 वर्षीय भतीजे ने अपने ही चचेरे चाचा के घर से 15 तोले सोने के जेवरात चुरा लिए.

इसके बाद चोरी के पैसों से नई 'महिंद्रा थार' गाड़ी खरीदी और विडंबना देखिए कि उसी गाड़ी की पूजा के लिए उसने अपने पीड़ित चाचा को ही न्योता दे दिया. कोडोली पुलिस ने आरोपी भतीजे और जेवरात खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने दी पूरे मामले की जानकारी 

पुलिस ने बताया कि सातवे गांव में रहने वाले 19 वर्षीय समर पोपट चव्हाण के पड़ोस में ही उसके चचेरे चाचा उमेश मारुती चव्हाण का घर है. लगभग एक महीने पहले समर ने मौका पाकर चाचा उमेश के घर से 15 तोले सोने के गहने चुरा लिए.

इसके बाद उसने गांव के ही एक सुनार संग्राम बाबासो मोरे के जरिए इन गहनों को 10 लाख रुपये में बेच दिया. गहने बेचकर मिले 10 लाख रुपये से समर ने सीधे एक नई महिंद्रा थार गाड़ी खरीद ली.

पूजा के दौरान खुला चोरी का राज

गाड़ी घर लाने के बाद समर ने अपने उसी चाचा उमेश चव्हाण को गाड़ी की पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया. पूजा में जाने की तैयारी करते वक्त जब उमेश चव्हाण ने पहनने के लिए अपने जेवरात तलाशे, तो वे अलमारी से गायब थे.

हैरानी की बात यह थी कि पास में ही रखे दादी के जेवरात पूरी तरह सुरक्षित थे, केवल उमेश चव्हाण और उनकी पत्नी के जेवर ही गायब हुए थे. इसी बात से परिवार को पक्का शक हो गया कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के ही किसी करीबी ने की है.

पुलिस जांच में कबूला जुर्म

गहने गायब मिलने के बाद उमेश चव्हाण ने कोडोली पुलिस थाने में चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो समर चव्हाण द्वारा अचानक महंगी गाड़ी खरीदने और उसके पास अचानक आए रुपयों पर संदेह गहरा गया.

सख्ती से पूछताछ करने पर समर टूट गया और उसने अपने चाचा के घर चोरी करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समर चव्हाण और चोरी का सोना खरीदने वाले सुनार संग्राम मोरे दोनों को हिरासत में ले लिया.

यह कार्रवाई प्रशिक्षार्थी पुलिस उपाधीक्षक (DySP) श्रीकांत ठिकणे के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार युवराज पाटील, बाबासो कीटे, पुलिस कॉन्स्टेबल महेश कदम, अमोल चव्हाण और महेश शिंदे की टीम ने पूरी की. चाचा के घर चोरी कर उसी को पूजा में बुलाने की इस अजीबोगरीब करतूत के बाद पूरे सातवे क्षेत्र में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
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